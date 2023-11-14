تحذير جديد لنظام Android: احذر من الإصدارات الأقدم!

إذا كنت من مستخدمي Android، فمن الضروري قراءة هذه المقالة بعناية لأنها قد تنقذك من مشكلة كبيرة في المستقبل. أصدرت وزارة تكنولوجيا المعلومات والمعلومات تنبيهًا هامًا لمستخدمي Android، تحذر فيه من أنه إذا كان هاتفك يحتوي على إصدار أقدم من Android 13، فيجب عليك توخي الحذر حيث يمكن لأي شخص اختراقه بسهولة.

هناك العديد من الثغرات البرمجية في جميع الإصدارات الأقل من Android 13، مما يسمح للمتسللين بالوصول إلى جهازك وحتى تحويل الأموال من حسابك البنكي. تتضمن إصدارات Android المنبهة Android 1 وAndroid 11 وAndroid 12 وAndroid 12L وAndroid 13.

علاوة على ذلك، حددت الحكومة عيوب الأجهزة في نظامي Android 11 وAndroid 12 إلى جانب نقاط الضعف في البرامج. يتضمن ذلك مكونات من MediaTek وQualcomm وشركات مصنعة أخرى. تتراوح مشكلات البرامج من المشكلات الموجودة في نظام Google Play إلى أطر النظام.

بعد هذا التنبيه، عالجت Google هذه المخاوف على الفور من خلال إصدار تحديث لإصلاح البرنامج الموجود على هاتفك. لذلك، لا داعي للذعر. لقد أصدروا أيضًا إرشادات استشارية، ينصحون المستخدمين بتحديث هواتفهم على الفور إذا لم يفعلوا ذلك بالفعل.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي إصدارات أندرويد المتأثرة؟

تتضمن إصدارات Android المتأثرة Android 1 وAndroid 11 وAndroid 12 وAndroid 12L وAndroid 13.

2. هل هناك نقاط ضعف في الأجهزة أيضًا؟

نعم، توجد عيوب في الأجهزة في Android 11 وAndroid 12.

3. هل أصدرت Google تحديثًا؟

نعم، أصدرت Google تحديثًا لمعالجة الثغرات الأمنية في البرنامج.

4. كيف يمكنني الحفاظ على أمان هاتفي؟

تأكد من تحديث هاتفك دائمًا بأحدث التصحيحات والتحديثات التي تقدمها Google. تجنب النقر على الروابط غير المعروفة وامتنع عن تنزيل التطبيقات من منصات أخرى غير Google Play.