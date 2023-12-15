المتاجر المحلية تقف ضد توسع شركة فوكستروت، مشيرة إلى التهديد الذي يواجه الشركات الصغيرة

يتجمع أصحاب الأعمال الصغيرة في أندرسونفيل معًا للاحتجاج على خطط فوكستروت لفتح موقع جديد في الحي. واجه المتجر الراقي الذي يقع مقره في شيكاغو معارضة شرسة من الشركات المحلية، التي تقول إن تدفق المتاجر المتسلسلة يضر بالمجتمع.

تشعر ميا ساكاي، مالكة متجر Ándale Market، وهو متجر زاوية منسق مملوك محليًا، بقلق خاص بشأن تحرك Foxtrot لافتتاحه في شارع كلارك. تدعي أن شركة Foxtrot قامت بالتسوق في متجرها، وكررت منتجاتها، وتعاقدت مع نفس البائعين، مما أدى إلى تقويض أعمالها بشكل فعال.

للحشد ضد خطط فوكستروت، قاد ساكاي جهدًا أدى إلى إرسال رسالة موقعة من 41 من أصحاب الأعمال الصغيرة يمثلون 35 شركة محلية، إلى مسؤولي المدينة يعارضون دخول فوكستروت إلى الحي. بالإضافة إلى ذلك، حصل الالتماس العام ضد خطط فوكستروت على ما يقرب من 1,400 توقيع.

تعد معارضة Foxtrot جزءًا من رد فعل أوسع ضد الوجود المتزايد لسلاسل المتاجر الوطنية في أندرسونفيل. شهد الحي، المعروف بروح "المتجر المحلي"، افتتاح سلاسل بارزة مثل Warby Parker وJeni's Ice Cream وTaco Bell، مما أدى إلى إزاحة الشركات المحلية القائمة منذ فترة طويلة.

يجادل النقاد بأن المتاجر المتسلسلة تؤثر سلبًا على المجتمع من خلال تحويل الأموال بعيدًا عن الشركات المحلية. كما أن قدرة السلاسل على استيعاب الخسائر وتعويضها من خلال وسائل أخرى، مثل التجارة الإلكترونية أو الأرباح من مواقع أخرى، تضع الشركات الصغيرة في وضع غير مؤات.

يأتي اهتمام Foxtrot بمدينة Andersonville في الوقت الذي قامت فيه الشركة بجمع تمويل كبير للتوسع في مدن أخرى. سيحتوي المتجر المقترح في أندرسونفيل على استهلاك الكحول داخل المبنى والجلوس في الهواء الطلق وخدمات التوصيل.

وبينما تواصلت شركة فوكستروت مع الجيران والمسؤولين في محاولة لحشد الدعم، ظل المجتمع ثابتًا في معارضته. يخشى أصحاب الأعمال الصغيرة من أن يؤدي دخول Foxtrot والمتاجر الأخرى إلى تآكل الطابع الفريد والمستقل لأندرسونفيل.