إطلاق نسخة جديدة من لعبة مونوبولي في سان خوسيه، احتفالاً بالمعالم والتاريخ المحلي

تم إصدار نسخة سان خوسيه المرتقبة من Monopoly رسميًا في 20 نوفمبر 2023، مع حدث خاص أقيم في Winchester Mystery House الشهير. هذه النسخة الفريدة من لعبة اللوحة الكلاسيكية تحيي التاريخ الغني ومعالم سان خوسيه، وتلتقط جوهر المدينة للأجيال القادمة.

تتميز لوحة اللعبة بمجموعة متنوعة من المعالم والشركات المحلية البارزة، بما في ذلك Winchester Mystery House وOriginal Joe's، التي تشغل المواقع المرغوبة التي عادةً ما تكون Boardwalk وPark Place. تشمل الوجهات الشهيرة الأخرى الموجودة على اللوحة Santana Row، وSan Pedro Square، وPlaza de Cesar Chavez، وTech Interactive.

أعرب عمدة سان خوسيه مات ماهان عن سعادته بالإصدار، مشيرًا إلى أن اللعبة توفر فرصة رائعة للاحتفال بتاريخ المدينة وثقافتها. وشدد على أهمية الحفاظ على المعالم المحلية وضمان إحياء ذكراها بهذه الطريقة الفريدة.

نسخة سان خوسيه من Monopoly متاحة الآن للشراء لدى العديد من تجار التجزئة، بما في ذلك Amazon وCVS، مقابل 39.95 دولارًا. تم إنشاء اللعبة بواسطة Top Trumps وترخيصها من Hasbro، مما يضمن تجربة لعب ممتعة وعالية الجودة.

أسئلة وأجوبة:

س: أين يمكنني شراء نسخة سان خوسيه من لعبة Monopoly؟

ج: اللعبة متاحة للشراء لدى تجار التجزئة مثل Amazon وCVS.

س: كم تكلفة اللعبة؟

ج: يبلغ سعر نسخة سان خوسيه من Monopoly 39.95 دولارًا.

س: ما هي المعالم الموجودة على لوحة اللعبة؟

ج: يعد Winchester Mystery House وOriginal Joe's وSantana Row وSan Pedro Square وPlaza de Cesar Chavez وTech Interactive من بين المعالم المدرجة في اللعبة.

س: ما هي الشركة التي صنعت اللعبة؟

ج: تم إنشاء نسخة سان خوسيه من لعبة Monopoly بواسطة شركة Top Trumps وتم ترخيصها من قبل شركة Hasbro.

مصادر:

– [أمازون](https://www.amazon.com/)

– [CVS](https://www.cvs.com/)