رؤى جديدة حول تاريخ مناخ الأرض تكشف عن حساسية أعلى للغازات الدفيئة

كشف تحليل شامل لتاريخ مناخ الأرض الممتد على مدى ملايين السنين أن الكوكب أكثر حساسية للغازات الدفيئة مما كان يُعتقد سابقًا. ويشير هذا البحث الجديد إلى أن النماذج المناخية الحالية قد تقلل من تقدير احتمالات الاحترار على المدى الطويل الناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يتطلب تحديد تأثير انبعاثاتنا الكربونية على مناخ الأرض فهم مدى ارتفاع درجة حرارة الكوكب استجابة لمستويات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة. وتتأثر هذه الحساسية بحلقات التغذية المرتدة التي تشمل السحب وذوبان الصفائح الجليدية وعوامل أخرى.

للحصول على نظرة ثاقبة لهذه الحساسية، يقوم العلماء في كثير من الأحيان بدراسة التغيرات المناخية الماضية. ومع ذلك، نظرًا للقيود المفروضة على عينات الجليد الأساسية، يعتمد الباحثون على عوامل بديلة لإعادة بناء درجات الحرارة ومستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من وقت أبعد. توفر العديد من العوامل البديلة، مثل كثافة مسام أوراق النباتات أو مستويات النظائر في أصداف الكائنات البحرية المتحجرة، مؤشرات لتركيزات ثاني أكسيد الكربون السابقة.

أجرى فريق دولي يضم أكثر من 80 باحثًا مراجعة شاملة، مما أدى إلى تكوين صورة أكثر دقة لمستويات ثاني أكسيد الكربون القديمة. يمكّن هذا الفهم المعزز العلماء من وضع مستويات ثاني أكسيد الكربون الحالية في الغلاف الجوي في سياق الماضي العميق. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن مستويات ثاني أكسيد الكربون المماثلة للمستويات الحالية كانت موجودة آخر مرة منذ حوالي 2 مليون سنة، أي في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

وتكشف مقارنة بيانات ثاني أكسيد الكربون الجديدة مع سجلات درجات الحرارة عن حساسية مناخ الأرض للتغيرات في ثاني أكسيد الكربون. في حين تقدر النماذج المناخية زيادة في درجة الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية إلى 1.5 درجة مئوية لمضاعفة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، تشير النتائج إلى ارتفاع أعلى في درجة الحرارة من 4.5 درجات مئوية إلى 2 درجات مئوية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الجداول الزمنية للدراسة تشمل مئات الآلاف من السنين، وليس الجداول الزمنية الأقصر المتعلقة بالتجارب البشرية. ولذلك، فهو لا يقدم تنبؤات دقيقة لدرجات الحرارة العالمية في عام 2100. وتستغرق التأثيرات المتتالية المعقدة لتغير المناخ وقتا لتظهر بشكل كامل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفترات الزمنية الواسعة التي تغطيها الدراسة قد تحجب التفاصيل الدقيقة لحساسية المناخ. يسلط عالم المناخ مايكل مان الضوء على أن حساسية المناخ في الماضي ربما اختلفت عن التقديرات الحالية، مما قد يفسر القيم الأعلى الموجودة في هذا البحث.

ورغم أن هذا الفهم الجديد لتاريخ مناخ الأرض العميق قد لا ينطبق بشكل مباشر على الانحباس الحراري الحالي الذي يسببه الإنسان، فإنه يؤكد من جديد العلاقة الوثيقة بين ثاني أكسيد الكربون ودرجات الحرارة العالمية. ويؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة استمرار حرق الوقود الأحفوري، نظرا للعواقب المحتملة التي أبرزتها هذه الدراسة.