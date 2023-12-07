تم تصنيف كليفلاند ضمن المدن الأقل أمانًا في الولايات المتحدة

كشف تحليل حديث أن مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، إلى جانب مدينة أخرى في الولاية، تعتبر من بين المدن الأقل أمانًا في الولايات المتحدة. على الرغم من أن الأمر قد لا يكون مفاجئًا لسكان كليفلاند، إلا أن المدينة تواجه تصاعدًا في أعمال العنف منذ عام 2023، وهي في طريقها للوصول إلى عدد قياسي من جرائم القتل، لم نشهده منذ أربعة عقود مضت. وقد صنف التحليل، الذي أجراه موقع Scholaroo، وهو موقع يساعد طلاب الجامعات في المنح الدراسية، 150 مدينة بناءً على مؤشرات الجريمة والسلامة المختلفة للفرد.

في الدراسة، احتلت كليفلاند المرتبة رقم 142، في حين كان أداء سينسيناتي أسوأ قليلاً في المرتبة 147. ومع ذلك، كانت ديترويت بولاية ميشيغان هي التي احتلت المركز الأخير في القائمة، وحصلت على لقب المدينة الأقل أمانًا. من ناحية أخرى، كشف التحليل أيضًا أن مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا، برزت باعتبارها المدينة الكبيرة الأكثر أمانًا في الولايات المتحدة.

عند دراسة معدلات الجريمة المحددة، وجدت كل من كليفلاند وسينسيناتي نفسيهما من بين المدن الخمس الأدنى ذات أعلى معدلات السرقة. احتلت مدينة سينسيناتي، على وجه الخصوص، المرتبة قبل الأخيرة من حيث أعلى معدل لعمليات السطو على المنازل والأخيرة في السرقة والسرقة.

استخدم تحليل Scholaroo مقياسًا مكونًا من 100 نقطة لتقييم مقاييس مثل عدد ضباط الشرطة، ومعدل القتل، والسطو، والاعتداءات، وإطلاق النار، بهدف قياس سلامة كل مدينة بدقة. ثم تم استخدام الدرجات التي تم الحصول عليها لتحديد ترتيب المدن.

من المثير للقلق بلا شك أن نرى كليفلاند يظهر بشكل بارز في مثل هذه القائمة. ويجب على المدينة، وسكانها، أن يتصدوا بفعالية لمستويات العنف المتزايدة وأن يعملوا على تنفيذ تدابير فعالة لتحسين سلامة سكانها. علاوة على ذلك، يعد هذا التحليل بمثابة تذكير صارخ بأهمية الاستثمار في سلامة المجتمع وخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالأمان.