تحليل شامل للمطاردة عبر الإنترنت: العوامل المؤثرة على ارتكاب الجرائم والإيذاء

أدى الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية والإنترنت إلى ظهور شكل جديد من أشكال التطفل الشخصي المعروف باسم المطاردة عبر الإنترنت. يتم تعريف المطاردة عبر الإنترنت على أنها التواصل الإلكتروني المتكرر وغير المرغوب فيه والذي يسبب الخوف والضيق لدى الضحايا. على الرغم من أن الأمر قد لا يتضمن عنفًا جسديًا مثل المطاردة خارج الإنترنت، إلا أنه يمكن أن يكون له عواقب عاطفية ونفسية شديدة. مع تعرض أكثر من 1.3 مليون شخص للمطاردة عبر الإنترنت كل عام، فمن الضروري فهم العوامل التي تساهم في هذا النوع من الإيذاء.

بحثت دراسة حديثة أجراها باحث في جامعة ولاية سام هيوستن (SHSU) في البحث حول المطاردة عبر الإنترنت لتحديد العوامل المرتبطة بكل من ارتكاب الجرائم والإيذاء. وفحصت الدراسة ما يقرب من 60 دراسة أجريت بين عامي 2002 و2022، أجريت معظمها في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا في دول أخرى مثل أستراليا وبلجيكا وإسبانيا وتركيا وكندا وتشيلي ومصر وإنجلترا والبرتغال. وكان من بين المشاركين البالغين والمراهقين.

استخدمت الدراسة نهجًا تحليليًا تلويًا من ثلاثة مستويات لتحديد الصلاحية النسبية للتنبؤات المتعلقة بالعوامل الاجتماعية والديموغرافية، والخبرات الخلفية، وعوامل الخطر، ومجالات الحماية. كشفت نتائج الدراسة أن مجال الخلفية كان له الأثر الأكبر على ارتكاب المطاردة الإلكترونية والإيذاء، يليه مجال المخاطر. ومع ذلك، لم يكن للمجالات الاجتماعية والديموغرافية والوقائية تأثير كبير.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأفراد الذين ينخرطون في سلوكيات عدوانية عبر الإنترنت يعرضون أنفسهم لخطر الملاحقة عبر الإنترنت أو الانتقام منهم من قبل الضحايا. ارتبطت التجارب المخالفة، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، ارتباطًا وثيقًا بإيذاء المطاردة عبر الإنترنت. وارتبطت السمات الشخصية والنفسية، مثل التوتر والقلق والاكتئاب، وكذلك السمات العلائقية المحفوفة بالمخاطر، مثل سلوكيات الغش والغيرة الرومانسية، بارتكاب المطاردة عبر الإنترنت والإيذاء لها.

يمكن أن توفر هذه النتائج رؤى قيمة لتطوير استراتيجيات الوقاية لمعالجة المطاردة عبر الإنترنت. ومن خلال فهم العوامل التي تساهم في المطاردة عبر الإنترنت، يمكن للمؤسسات والحكومات تخصيص موارد محدودة بكفاءة وتوجيه جهود الوقاية حيث تشتد الحاجة إليها. وينبغي أن تأخذ استراتيجيات الوقاية في الاعتبار التداخل بين العنف خارج الإنترنت والعنف السيبراني، فضلاً عن العوامل الأساسية التي تزيد من خطر ارتكاب الجرائم والإيذاء.

أسئلة وأجوبة

ما هو المطاردة عبر الإنترنت؟

تشير المطاردة عبر الإنترنت إلى الاتصالات الإلكترونية المتكررة وغير المرغوب فيها والتي تسبب الخوف والضيق لدى الضحايا. وهو ينطوي على استخدام التكنولوجيا، مثل الإنترنت، لمضايقة الأفراد أو تخويفهم أو تهديدهم.

ما مدى شيوع المطاردة عبر الإنترنت؟

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يتعرض أكثر من 1.3 مليون شخص للمطاردة عبر الإنترنت سنويًا. ساهم الاستخدام الواسع النطاق للتقنيات الرقمية والإنترنت في ارتفاع حوادث المطاردة عبر الإنترنت.

ما هي العوامل المرتبطة بالمطاردة الإلكترونية؟

وحددت الدراسة عدة عوامل مرتبطة بالمطاردة عبر الإنترنت، بما في ذلك الخبرات الخلفية وعوامل الخطر وبعض السمات الشخصية والنفسية. ارتبطت التجارب المخالفة، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، ارتباطًا وثيقًا بإيذاء المطاردة عبر الإنترنت.

كيف يمكن لهذه النتائج أن تساعد في منع المطاردة عبر الإنترنت؟

إن فهم العوامل التي تساهم في المطاردة عبر الإنترنت يمكن أن يفيد في تطوير استراتيجيات الوقاية. ومن خلال استهداف العوامل المتداخلة بين العنف خارج الإنترنت والعنف السيبراني، يمكن أن تكون جهود الوقاية أكثر فعالية في معالجة المطاردة السيبرانية وحماية الضحايا المحتملين.