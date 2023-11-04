الحياة البرية الساحرة في الريف الياباني: مغامرة مستوحاة من الرسوم المتحركة

لقد أثبت العيش في الريف الياباني أنه تجربة مذهلة بالنسبة لنا. منذ عامين، اشترينا منزلًا بسعر منخفض بشكل لا يصدق، ومنذ ذلك الحين، كشف لنا مسكننا الغريب عن عجائب الطبيعة بطرق لم نتخيلها أبدًا.

نظرًا لاهتمامنا بإمكانية حدوث نشاط خارق للطبيعة، قررنا إنشاء كاميرا مراقبة على ممتلكاتنا. لم نكن نعلم أنه بدلاً من التقاط لقاءات مع الأشباح، سنحظى بلمحات ساحرة من الحياة البرية المقيمة في المنطقة.

تبين أن أول زائر ليلي لنا كان راكونًا، الأمر الذي خفف من مخاوفنا من مواجهة مخلوقات جامحة. ومع ذلك، أثناء فحص لقطات كاميرا المسار مؤخرًا، أذهلنا عندما اكتشفنا أحد معارفنا غير المتوقعين - وهو غزال بري مهيب.

على عكس أي غزال رأيناه من قبل، كان هذا المخلوق الرائع يتمتع بقرون مثيرة للإعجاب تبدو وكأنها مأخوذة مباشرة من فيلم الرسوم المتحركة. حتى غزال نارا الشهير الذي يتجول بحرية لم يتمكن من منافسة عظمة هذا النظير البري. بدا الأمر كما لو أننا عثرنا على شخصية من عالم الأميرة مونونوكي الساحر.

ومن المثير للاهتمام أن الغزال توقف عدة مرات خلال زيارته الليلية، ويحدق بفضول في منزلنا. إن تخيل وجودها الذي يصطادنا على حين غرة داخل حدود منزلنا يرسل الرعشات إلى أسفل العمود الفقري لدينا. ومع ذلك، عند التفكير، بدا أكثر انبهارًا بانعكاسه على الزجاج بدلاً من الرغبة في استكشاف مجالنا.

ومن دواعي سرورنا أن زيارات الغزلان لم تقتصر على ليلة واحدة. كما هو موضح في الصور المصاحبة، ظهر رفيقنا الجديد على كاميرا المسار في ثلاث أوقات مختلفة: حوالي الساعة 3 صباحًا يوم 19 سبتمبر، والساعة 10:24 مساءً بعد يومين، وأخيرًا الساعة 9:30 مساءً يوم 11 أكتوبر.

لقد فتح هذا اللقاء الساحر أعيننا على الحياة البرية المتنوعة التي توجد بالقرب من ممتلكاتنا. حرصًا منا على كشف المزيد من أسرار الطبيعة، قررنا الاستثمار في كاميرات إضافية. وبلمسة من الحظ، ستمكننا هذه الأجهزة من التقاط جمال المزيد من السكان ذوي الأرجل الأربعة، ونحن ننتظر بفارغ الصبر وصول هؤلاء الزوار البريين، الذين أسروا قلوبنا أكثر بكثير من أي شخصيات غامضة في الليل.

الصور © سورا نيوز24

الأسئلة الأكثر شيوعا:

1. ما الذي دفعك لشراء منزل في الريف الياباني؟

كانت رغبتنا في احتضان الحياة الريفية وتجربة عجائب الطبيعة هي الدافع الأساسي وراء قرارنا بشراء منزل في الريف الياباني.

2. هل التقطت كاميرا المسار أي نشاط خارق للطبيعة؟

على عكس توقعاتنا الأولية، لم تلتقط كاميرا المراقبة أي نشاط خارق للطبيعة. وبدلاً من ذلك، قدم لمحات آسرة للحياة البرية المحلية.

3. لماذا كانت قرون الغزلان البرية مهمة؟

كانت قرون الغزلان البرية التي صادفناها كبيرة وجميلة بشكل استثنائي، مما أضاف إلى غموضها وذكّرنا بالشخصيات الخيالية التي شوهدت في أفلام الأنمي.

4. كم مرة زار الغزال ممتلكاتك؟

قام الغزال بزيارات متعددة لممتلكاتنا، وظهر في أوقات مختلفة خلال ليلة 19 سبتمبر، وبعد بضع ليال، وأخيراً في 11 أكتوبر.