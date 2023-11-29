ثورة في تخزين الطاقة: دور الخرسانة

أصبحت الخرسانة، وهي مادة البناء القديمة، الآن في طليعة الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المدن والصناعات الحديثة. بينما تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إيجاد حلول بديلة وآمنة لإنتاج وتخزين الطاقة، برزت مواد تخزين الطاقة الحرارية (TES) كعنصر حاسم في المعركة ضد ظاهرة الاحتباس الحراري. وتبين أن الخرسانة تلعب دورًا مهمًا في هذه الثورة.

تتكون الخرسانة في شكلها التقليدي من الأسمنت والماء والرمل والحصى. ومع ذلك، فقد وجد الباحثون أنه من خلال إضافة مواد أخرى إلى الخليط، يمكن تعزيز خصائص تخزين الطاقة الحرارية للخرسانة بشكل كبير. على سبيل المثال، أظهر الرماد المتطاير، وهو منتج ثانوي لاحتراق الفحم، موصلية حرارية فائقة وقدرة على تخزين الحرارة عند إضافته إلى الخرسانة.

علاوة على ذلك، أظهرت الخرسانة عالية الأداء (HPC)، المعروفة بقوتها ومتانتها المتقدمة، أيضًا إمكانات هائلة في تطبيقات تخزين الطاقة الحرارية. بفضل خصائصه الحرارية المحسنة جنبًا إلى جنب مع الخصائص الميكانيكية، يعد HPC خيارًا واعدًا لأحدث التطورات في مجال تخزين الطاقة.

أحد مجالات الاهتمام الخاصة هو الخرسانة خفيفة الوزن التي تحتوي على مواد متغيرة الطور (PCM). PCM عبارة عن مادة قادرة على امتصاص الحرارة وإطلاقها أثناء مرحلة انتقالية. ومن خلال حقن PCM السائل في الخرسانة المسامية، نجح الباحثون في تحسين عزل الجدران دون الحاجة إلى زيادة سمكها. يسمح هذا الاختراق للهياكل مثل غرف المعالجة للمكونات الخرسانية مسبقة الصب بالاحتفاظ بالحرارة الكبيرة عند درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

لقد أدت إضافة مجاميع PCM إلى الخرسانة إلى نتائج رائعة. يتحسن معامل التوصيل الحراري (k) للمادة، الذي يمثل قدرتها على توصيل الحرارة، مع زيادة المحتوى الكلي لـ PCM. علاوة على ذلك، أظهرت الخرسانة التي تحتوي على مجاميع PCM الهجينة (مزيج من PCM الصلب والسائل) حرارة كامنة أعلى، مما يجعلها أكثر كفاءة في تخزين الحرارة عند درجات حرارة مرتفعة مقارنة بالخرسانة التي تحتوي على مجاميع PCM المفردة.

بالإضافة إلى PCM، اكتشف الباحثون أيضًا استخدام الخرسانة الهندسية النانوية لتخزين الطاقة بشكل فائق. من خلال دمج مواد تغيير الطور المغلفة بدقة (m-PCM) مع أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران (MWCNTs) ودخان السيليكا (SF)، تم تعزيز الخواص الميكانيكية والحرارية للمركب الأسمنتي. وقد أثبتت هذه التطورات فعاليتها في تقليل متطلبات الطاقة للتنظيم الحراري، مما يجعل الخرسانة الهندسية النانوية حلاً فعالاً للبيئات شديدة البرودة.

مع استمرار العالم في مواجهة تحديات تغير المناخ وزيادة الطلب على الطاقة، تبرز الخرسانة كحليف حاسم في البحث عن حلول مستدامة وفعالة لتخزين الطاقة. إن تعدد استخداماتها وقدرتها على التكيف وقدرتها على تخزين وإطلاق الطاقة الحرارية يجعلها أداة قوية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو تخزين الطاقة الحرارية (TES)؟

ج: تخزين الطاقة الحرارية هو عملية تخزين الطاقة الحرارية من المصادر المتجددة أو التقليدية لاستخدامها في وقت لاحق.

س: ما هي المواد المتغيرة الطور (PCMs)؟

ج: المواد المتغيرة الطور هي مواد لها القدرة على امتصاص الحرارة وإطلاقها أثناء انتقالها إلى الطور.

س: ما هي الخرسانة عالية الأداء (HPC)؟

ج: الخرسانة عالية الأداء هي نوع من الخرسانة التي تتميز بقوة ومتانة معززة مقارنة بالخرسانة التقليدية.

س: ما هي الخرسانة المصنعة بتقنية النانو؟

ج: الخرسانة الهندسية النانوية هي نوع من الخرسانة التي تحتوي على جسيمات نانوية أو هياكل نانوية لتعزيز خصائصها، مثل القوة الميكانيكية والتوصيل الحراري.

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