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تلفزيون Hisense ULED X: ثورة في تكنولوجيا الإضاءة الخلفية

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 11، 2023
تلفزيون Hisense ULED X: ثورة في تكنولوجيا الإضاءة الخلفية

يُحدث تلفزيون Hisense ULED X ثورة في الطريقة التي نختبر بها تقنية الإضاءة الخلفية. إحدى المشكلات الرئيسية المتعلقة بالإضاءة الخلفية هي أنها يمكن أن تتسرب من خلالها، وتزيل اللون الأسود وتخلق هالات حول الأشياء الساطعة. لقد حاول مصنعو أجهزة التلفاز معالجة هذه المشكلة باستخدام مصابيح LED التي يمكن إطفاؤها خلف المناطق المخصصة للون الأسود. هذه التقنية، المعروفة باسم مناطق التعتيم، كانت لها نتائج مختلطة، وغالبًا ما تؤدي إلى عيوب لونية ومحاذاة غير كاملة.

ومع ذلك، فإن تلفزيون Hisense ULED X يتبع نهجًا مختلفًا. بفضل 20,000 إضاءة خلفية LED صغيرة مقسمة إلى 5,000 منطقة تعتيم، يوفر هذا التلفزيون عددًا أكبر من المناطق مقارنة بمعظم الطرازات الأخرى في السوق. والنتيجة هي تحسن ملحوظ في جودة الصورة ودقتها. اللون الأسود أغمق بكثير، والألوان غنية وحيوية.

من حيث المقارنة، تعتبر أجهزة تلفزيون LCD بشكل عام أفضل من أجهزة OLED للغرف المضاءة جيدًا. ومع ذلك، يقدم تلفزيون ULED X مستويات اللون الأسود الرائعة والحد الأدنى من التفتح والتشبع اللوني العميق، مما يجعل تمييزه عن تلفزيونات OLED في العديد من الجوانب غير ممكن. بالإضافة إلى ذلك، يتألق تلفزيون ULED X عندما يتعلق الأمر بأعلى درجة سطوع، متجاوزًا معظم أجهزة تلفزيون LCD.

خلال مراجعة شاملة، أبدى تلفزيون ULED X إعجابه باستمرار بجودة صورته، متفوقًا حتى على بعض أفضل أجهزة التلفزيون في السوق. أظهر المحتوى عالي الجودة مع تشفير النطاق الديناميكي العالي قدرات ULED X، مع تفضيل غالبية المشاهد على منافس رائد.

ومع ذلك، هناك بعض العيوب التي يجب مراعاتها. تعد عناصر التحكم الصوتي في ULED X محدودة، وقد لا يقدم نظام التشغيل Vidaa الخاص به نفس مستوى دعم التطبيقات مثل Android TV. بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على تطبيقات محددة، فمن المستحسن التحقق من التوفر قبل شراء ULED X.

بشكل عام، يقدم تلفزيون Hisense ULED X تقدمًا كبيرًا في تقنية الإضاءة الخلفية. إن جودة الصورة الاستثنائية ومستويات اللون الأسود الرائعة والألوان الزاهية تجعلها من أفضل المنافسين في سوق التلفزيون. على الرغم من أنه قد يكون به بعض القيود، إلا أنه يستحق بالتأكيد الاعتراف به كواحد من أفضل أجهزة التلفاز المتوفرة حاليًا.

مصادر:
– [المصدر 1]
– [المصدر 2]

By فيكي ستافروبولو

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