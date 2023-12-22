كيث هاميلتون: من مبرمج سرقة السيارات الكبرى إلى مبتكر التكنولوجيا

لقد قطع Keith Hamilton، أحد المبرمجين الرئيسيين وراء لعبة Grand Theft Auto الأصلية، شوطًا طويلًا منذ أيامه في DMA Design في Dundee. في حين أن المتحمسين لسلسلة Grand Theft Auto المحبوبة ربما تخيلوا أنفسهم خلف عجلة قيادة اللعبة، يمكن لكيث هاميلتون الآن أن يتباهى بامتلاك بعض تلك السيارات في مكتبه المنزلي الخاص.

في حديثه إلى The Scotsman من مكتبه في Pufferfish، وهي شركة تكنولوجيا مقرها إدنبرة، كشف هاميلتون عن مجموعته من نماذج السيارات التي تم استخدامها كمراجع للسيارات في اللعبة. يقول: "إنهم خلفي هنا سرًا، السيارات التي تظهر بالفعل في اللعبة".

لقد قطع امتياز Grand Theft Auto شوطا طويلا منذ بداياته المتواضعة. حطم الإصدار الأخير من المقطع الدعائي للعبة Grand Theft Auto VI الأرقام القياسية على YouTube، حيث حصد أكثر من 93 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط. يشارك هاميلتون، الذي يشغل الآن منصب رئيس قسم البرمجيات في Pufferfish، حماسة المشجعين ولا يطيق الانتظار للعب اللعبة، على الرغم من أنها لن يتم إصدارها حتى عام 2025.

وبالتأمل في الفترة التي قضاها في DMA Design، يعترف هاملتون بأنهم لم يتبعوا ممارسات تطوير الألعاب التقليدية. فبدلاً من اختبار التركيز أو مقارنات السوق، قاموا ببساطة ببناء لعبة يرغبون في لعبها هم أنفسهم. أدى هذا النهج إلى إنشاء لعبة Grand Theft Auto، والتي تطورت من تجربة أفكار ممتعة ومن ثم إيجاد طرق لتبريرها في عالم اللعبة.

بدأت مسيرة هاميلتون المهنية في تطوير الألعاب مع لعبة Lemmings، وهي لعبة أنشأتها شركة DMA Design. بعد انضمامه إلى الفريق، عمل على New World of Lemmings، والذي كان بمثابة نقطة تحول في حياته المهنية. على الرغم من عدم فخره باللعبة بشكل خاص، إلا أن خبرة هاملتون والتعلم منها مهدت الطريق لعمله على Grand Theft Auto.

بالنظر إلى الوقت الذي قضاه في DMA Design، يصف هاميلتون بيئة العمل بأنها فوضوية ولكنها منتجة. ومع فريق من المطورين عديمي الخبرة، واجهوا التحدي المتمثل في بناء لعبة ناجحة بالفعل. على الرغم من العقبات، أثبتت Grand Theft Auto نجاحها الرائد، مما مهد الطريق للامتياز الشهير الذي هو عليه اليوم.

في حين أن رحلة هاميلتون أخذته من برمجة واحدة من أكثر ألعاب الفيديو تأثيرًا على الإطلاق إلى دوره الحالي كرئيس للبرمجيات في Pufferfish، إلا أن مساهمته في صناعة الألعاب ستظل خالدة في الأذهان دائمًا. وبينما ينتظر المشجعون بفارغ الصبر إطلاق لعبة Grand Theft Auto VI، يتفهم هاميلتون الضغط والترقب الذي يشعر به فريق التطوير في Rockstar Games، بعد أن كان في مكانهم بنفسه.