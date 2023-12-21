الزوجان المشهوران الجديدان إيمي روباتش وتي جيه. هولمز يهز السجادة الحمراء في مهرجان الموسيقى

إيمي روباتش وتي جيه. ظهر هولمز بشكل مذهل أثناء سيرهما على السجادة الحمراء معًا في Z100 Jingle Ball. وحضر الزوجان مهرجان الموسيقى الذي يحمل عنوان العطلة في ماديسون سكوير غاردن في مدينة نيويورك، برفقة ابنة هولمز سابين. وبينما كان كل من روباتش، 50 عامًا، وهولمز، 46 عامًا، يرتديان بنطالًا أسود، إلا أنهما أضافا لمسة خاصة على ملابسهما. وتألق روباتش بسترة ذهبية، بينما ارتدى هولمز مظهرًا أكثر جرأة مع سترة دراجة نارية.

وأثناء التقاط الصور، كان من الواضح أن حبهما وسعادتهما كانا معديين. لم يكن بوسعهم إلا أن يتشاركوا لحظات مرحة وصريحة معًا. ملأ الضحك الهواء عندما نظروا إلى عيون بعضهم البعض، واستحوذوا على جوهر علاقتهم المبهجة.

لم يكن ظهورهما على السجادة الحمراء متعلقًا بهما فقط، حيث أحضرا معهما ابنة هولمز الصغرى، سابين. بدت سابين، البالغة من العمر 11 عاماً، رائعة في سترة وردية اللون عليها صورة إلفيس بريسلي. شارك هولمز في قصته على Instagram أنه ساعد سابين في الاستعداد "للسجادة الحمراء" من خلال تصفيف شعرها.

بمجرد أن استقروا في مقاعدهم داخل ماديسون سكوير غاردن، لم يتمكن هولمز من مقاومة الرغبة في الرقص على أنغام الموسيقى. أظهرت مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على Instagram Story وقتهم المليء بالمرح في المهرجان. في أحد المقاطع، غنى هولمز وسابين مع أغنية "Counting Stars" لفرقة OneRepublic، في حين سلط مقطع آخر الضوء على حماسة سابين خلال مجموعة أوليفيا رودريغو وهي تغني بسهولة مع كل كلمة من "Vampire" و"Good 4 U".

ترابط روباتش وهولمز لأول مرة عندما بدأا في استضافة GMA3: ما تحتاج إلى معرفته في عام 2020. واستمرت صداقتهما في النمو على الرغم من تعرضهما للطلاق في ذلك الوقت. ورغم أن فضيحة مكان العمل أدت إلى استبعادهما من العرض، إلا أنها لم تردعهما عن بناء علاقتهما.

خلال حلقة البودكاست الأولى، شارك هولمز كيف تعامل مع تقديم روباتش لابنته. لقد أراد ضمان انتقال سلس لسابين، التي كانت لا تزال تتكيف مع انفصال والديها. وأعربت روباتش عن أسفها واستمرت في الاعتذار لبناتها عن الطريقة التي تكشفت بها الفضيحة، مؤكدة على إيمانهن بالحق في الخصوصية.

ومن المثير للاهتمام أن صديقهما السابق، أندرو شو وماريلي فيبيغ، وجدا أرضية مشتركة وبدأا المواعدة بعد ظهور الفضيحة. على الرغم من التحديات التي واجهوها، اختار روباتش وهولمز التركيز على حبهما والمضي قدمًا معًا كزوجين.