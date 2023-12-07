أوهايو تؤمن التمويل لتخطيط طرق السكك الحديدية عالية السرعة

نجحت ولاية أوهايو في الحصول على تمويل من إدارة السكك الحديدية الفيدرالية لتخطيط خطوط السكك الحديدية عالية السرعة بين العديد من المدن الكبرى في الولاية. وسيتم تخصيص تمويل قدره 500,000 ألف دولار لتخطيط كل من الطرق الأربعة المقترحة، بما في ذلك ممر سينسيناتي وكولومبوس ودايتون وكليفلاند.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أعرب فيه مكتب حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين عن الحاجة إلى تخطيط شامل لتحديد جدوى تنفيذ خدمات السكك الحديدية للركاب داخل الولاية. وستهدف الدراسات التي يتم إجراؤها إلى تحديد التكاليف المحتملة والربحية والدعم الحكومي المحتمل اللازم لتشغيل خطوط السكك الحديدية.

هدف الحكومة هو فهم الطلب على قطارات الركاب بين سكان ولاية أوهايو، وتقييم جدوى جداول الخدمة المختلفة، ومقارنة القدرة على تحمل التكاليف وفوائد توفير الوقت للسفر بالسكك الحديدية مع وسائل النقل الأخرى. الهدف النهائي هو توفير خيارات نقل محسنة، وتوسيع الفرص، وتحفيز نمو الأعمال، وخلق فرص عمل مع تعزيز الروابط بين مجتمعات أوهايو ومنطقة الغرب الأوسط الكبرى.

سيتضمن جزء من أعمال التخطيط تحديد مشاريع البناء الرأسمالية اللازمة لإطلاق أو توسيع خدمات السكك الحديدية للركاب في المناطق المحددة. أظهر مسؤولو شركة أمتراك والقادة المحليون دعمًا قويًا لإنشاء خدمة سكك حديدية جديدة بين المدن تربط دايتون بالمدن الكبرى في ولاية أوهايو.

كما سيتم توفير تمويل إضافي للعمل في مرحلة التخطيط في ممرات أخرى، مثل كليفلاند-توليدو-ديترويت، وشيكاغو-فورت واين-كولومبوس-بيتسبرغ، وممر ميدويست كونيكت عبر مدن أوهايو المختلفة. هناك أيضًا خطط لزيادة وتيرة خدمة الكاردينال من ثلاثة أيام في الأسبوع إلى يومية، مما يوفر اتصالاً محسنًا بين مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وشيكاغو.

يمثل التزام أوهايو بالاستثمار في تخطيط السكك الحديدية عالية السرعة خطوة مهمة إلى الأمام في توفير خيارات نقل فعالة ومستدامة لسكانها وركابها.