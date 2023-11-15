AS7058: ثورة في مراقبة الصحة في الأجهزة القابلة للارتداء

لطالما كان السعي وراء حل شامل لمراقبة الصحة للأجهزة القابلة للارتداء هو الكأس المقدسة للتكنولوجيا. أعلنت شركة Ams Osram هذا الأسبوع عن تطور رائد يقربنا خطوة واحدة من تحقيق هذا الهدف. تعرف على AS7058، وهي شريحة متطورة تدمج قياسات الإشارات الحيوية المتعددة في جهاز واحد، مما يمهد الطريق للأجهزة القابلة للارتداء منخفضة الطاقة والتي يمكنها مراقبة صحتنا بدقة.

تم تصميم AS7058، المعروف أيضًا باسم الواجهة الأمامية التناظرية (AFE)، خصيصًا للساعات الذكية والخواتم الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء. يعد تصميمه المدمج والفعال، الذي يبلغ قياسه 2.82 مم × 2.55 مم فقط، بمثابة تغيير جذري في عالم تكنولوجيا مراقبة الصحة.

إذًا، ما الذي يميز AS7058 عن الأجهزة الأخرى؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على ميزاته ووظائفه الرئيسية:

مخطط التحجم الضوئي (PPG)

يشتمل AS7058 على نظام اقتناء PPG متقدم، مجهز بما يصل إلى ثمانية مصابيح LED وثمانية مدخلات للثنائي الضوئي. ومن خلال بعث الضوء إلى الجلد وقياس الضوء المنعكس أو الممتص من الأوعية الدموية، تكتشف تقنية PPG التغيرات في حجم الدم داخل الأنسجة البشرية. وهذا يسمح بمراقبة سلسة لمعدل ضربات القلب والعلامات الحيوية الأخرى.

تخطيط القلب الكهربائي (إسغ)

تعد وظيفة قياس تخطيط القلب AS7058 عنصرًا أساسيًا في تقييم صحة القلب، حيث تستخدم أقطابًا كهربائية مثبتة على الجلد لاكتشاف النشاط الكهربائي الناتج عن القلب. بفضل مقاومة الإدخال العالية، والضوضاء المنخفضة، ونسبة رفض الوضع المشترك الممتازة، تضمن هذه الشريحة مراقبة موثوقة ودقيقة للقلب، بما يتماشى مع المعايير الدولية لأنظمة تخطيط القلب المتنقلة.

مقاومة الجسم (BioZ)

يعد قياس BioZ أمرًا أساسيًا لتقييم تكوين الجسم، بما في ذلك كتلة الدهون والعضلات، بالإضافة إلى حالة السوائل والنتاج القلبي. تتميز قناة BioZ الخاصة بـ AS7058 بمجموعة من التيارات والترددات المثيرة، إلى جانب مقاومة الإدخال العالية ومرشح الترددات المنخفضة، مما يجعلها مناسبة لكل من تطبيقات التشخيص الطبي وتتبع اللياقة البدنية.

النشاط الكهربائي (EDA)

من خلال قياس التوصيل الكهربائي للبشرة، يمكن أن يوفر AS7058 رؤى قيمة حول مستويات الإثارة النفسية أو الفسيولوجية. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في تتبع التوتر والعواطف. تتأثر مستويات الرطوبة في الجلد، وترتبط EDA ارتباطًا وثيقًا بنشاط الغدد العرقية التي يتحكم فيها الجهاز العصبي الودي.

بفضل التكامل المتقدم لقياسات PPG وECG وBioZ وEDA، فإن AS7058 يدفع حدود تكنولوجيا مراقبة الصحة. ومن خلال الجمع بين قياسات العلامات الحيوية المتعددة في جهاز واحد مدمج، فإنه يمثل خطوة إلى الأمام لكل من التطبيقات الاستهلاكية والطبية. علاوة على ذلك، فإن تحسينات تصميم AS7058، مثل التحكم التلقائي في الأوفست وADCs عالية الدقة، تضمن مراقبة دقيقة وموثوقة في الظروف البيئية المتنوعة.

مع استمرار ارتفاع الطلب على حلول المراقبة الصحية المتكاملة، فإن AS7058 يبشر بعصر جديد للأجهزة القابلة للارتداء. لا يمكن المبالغة في تأثيرها المحتمل على العافية الفردية والتشخيص الطبي. استعدوا لمستقبل حيث تقوم الأجهزة القابلة للارتداء بتتبع صحتنا دون عناء، مما يوفر رؤى لا تقدر بثمن حول رفاهيتنا بشكل عام.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الواجهة الأمامية التناظرية (AFE)؟

ج: الواجهة الأمامية التناظرية، أو AFE، هي نظام إلكتروني متخصص يربط بين أجهزة الاستشعار التناظرية وأنظمة المعالجة الرقمية، والتي توجد غالبًا في أجهزة مثل الأجهزة القابلة للارتداء. فهو يعمل على تضخيم إشارات الاستشعار الضعيفة وتكييفها، مما يجعلها مناسبة للمعالجة الرقمية النهائية.

س: كيف يقوم AS7058 بقياس تكوين الجسم والعلامات الحيوية الأخرى؟

ج: يستخدم AS7058 تقنيات وأجهزة استشعار مختلفة لقياس العلامات الحيوية المختلفة. بالنسبة لتكوين الجسم، فإنه يستخدم مقاومة الجسم (BioZ)، والتي تقيس مقاومة أنسجة الجسم للتيار الكهربائي المطبق. تتم مراقبة العلامات الحيوية الأخرى، مثل معدل ضربات القلب وموصلية الجلد، باستخدام تقنيات PPG وECG وEDA.

س: هل يمكن استخدام AS7058 في الإعدادات الطبية؟

ج: بالتأكيد! إن موثوقية AS7058 ودقتها وامتثالها للمعايير الدولية تجعلها مناسبة للتشخيص الطبي، بما في ذلك أنظمة تخطيط القلب المتنقلة وتطبيقات الرعاية الصحية الأخرى. ومع ذلك، فهو يلبي أيضًا احتياجات المستهلكين العامين المهتمين بمراقبة صحتهم وعافيتهم.