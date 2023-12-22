ملخص:

ألقي القبض على صانع الشوكولاتة الأمريكي جوناثان ليرر وشركائه المشتبه بهم فيما يتعلق بمقتل رائد الرسوم المتحركة الكندي دانييل لانجلوا وزوجته دومينيك مارشاند في جزيرة دومينيكا الكاريبية. تم العثور على بقايا الزوجين المتفحمة في سيارة محترقة بالقرب من ممتلكاتهم، وتعتقد الشرطة أن جريمة القتل قد تكون نتيجة نزاع دام لسنوات بين لهرر ولانجلويس حول طريق عام يمر عبر عقاراتهم المجاورة.

وفقًا لسجلات المحكمة، اتهم لانجلوا لهرر بعرقلة الطريق العام من خلال وضع الصخور وبناء خندق وترك الإمدادات في الطريق. حكمت المحكمة لصالح لانجلوا، لكن الخلاف بين الاثنين استمر. تم اتهام ليرر ورجل أمريكي يدعى روبرت سنايدر جونيور بالقتل وتم حبسهما في سجن الولاية.

كان لانجلوا، رائد ثلاثي الأبعاد الذي أسس شركة Softimage، وهي شركة ابتكرت برامج صور ثلاثية الأبعاد للأفلام وألعاب الفيديو، يُذكر باعتباره صاحب رؤية في مجال التقنيات الرقمية والسينما. أظهرت جهوده الخيرية ومنتجعه الفاخر المستدام، كوليبري ريدج، روحه المبتكرة.

أدى اعتقال لهرر وشركائه المشتبه بهم إلى إحداث صدمة في المجتمع. أعربت وزيرة السياحة، دينيس تشارلز، عن تعازيها وسلطت الضوء على تفاني الزوجين في خدمة المجتمع ودعمهما للمشاريع بعد إعصار ماريا في عام 2017. ولا يزال التحقيق في جريمة القتل مستمرًا، ولم تقم الشرطة بعد بتشريح الجثث.

يذكرنا هذا الحادث المأساوي بالمخاطر المحتملة الكامنة وراء الأوضاع المثالية على ما يبدو، ويثير تساؤلات حول المدى الذي قد يذهب إليه بعض الأفراد لحماية مصالحهم. تعتبر خسارة لانجلوا ومارشاند خسارة فادحة لصناعة الرسوم المتحركة وتذكيرًا بالحاجة إلى حل سلمي للنزاعات.