ثغرة أمنية جديدة في بيئة التنفيذ الموثوق بها لـ SEV من AMD اكتشفها الباحثون

حددت مجموعة من الباحثين من مركز CISPA Helmholtz لأمن المعلومات في ألمانيا وجامعة Graz للتكنولوجيا في النمسا وجود خلل في المحاكاة الافتراضية المشفرة الآمنة (SEV) من AMD والتي تعرض بيئة التنفيذ الموثوقة للخطر. الثغرة الأمنية، المسماة CacheWarp، قادرة على التسبب في حدوث تناقضات بين خطوط ذاكرة التخزين المؤقت والذاكرة، وبالتالي المساس بسلامة النظام.

SEV هو امتداد لوحدة المعالجة المركزية مصمم لعزل الأجهزة الافتراضية (VMs) بشكل آمن عن برنامج Hypervisor الخاص بها، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد الهجمات الضارة. ومع ذلك، تستهدف ثغرة CacheWarp SEV وتسمح للمهاجم، على افتراض أن لديه حق الوصول إلى برنامج Hypervisor ضار محمي بواسطة AMD SEV، بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية داخل جهاز افتراضي ضيف. قد يؤدي ذلك إلى الكشف عن بيانات حساسة، أو تصعيد الامتيازات، أو الوصول غير المصرح به إلى الجهاز الافتراضي.

CacheWarp ليس هجوم تنفيذ عابر أو هجوم قناة جانبية مثل Spectre وMeltdown؛ بدلاً من ذلك، فهو هجوم خطأ قائم على البرمجيات مشابه لـ Rowhammer أو Plundervolt. فهو يستغل تعليمات invd في وحدات المعالجة المركزية AMD، مما يتيح إبطال خطوط ذاكرة التخزين المؤقت المتسخة دون التسبب في إعادة الكتابة، حتى عند تمكين AMD SEV. من خلال إسقاط عمليات الكتابة بشكل انتقائي في نقاط محددة، يمكن لبرنامج Hypervisor الضار أن يتلاعب بسلوك الجهاز الافتراضي، مما قد يؤدي إلى إرجاع المتغيرات إلى الحالات السابقة والحصول على وصول غير مصرح به.

أبلغ الباحثون AMD بالنتائج التي توصلوا إليها، ومن المتوقع أن تصدر الشركة تصحيحًا صغيرًا لـ SEV-SNP وتحديث البرنامج الثابت SEV لوحدات المعالجة المركزية Zen 3 EPYC Milan. ومع ذلك، يؤكد الباحثون على أن الإصلاح على مستوى الأجهزة مطلوب لمعالجة ثغرة CacheWarp بشكل كامل. يقترحون منع استخدام تعليمات invd عند تمكين AMD SEV، أو تعديلها لتتصرف بشكل مشابه لتعليمات wbinvd غير القابلة للاستغلال.

من الضروري بالنسبة للمستخدمين والمؤسسات التي تعتمد على AMD SEV أن يظلوا على اطلاع بالتطورات والتصحيحات التي أصدرتها AMD للتخفيف من المخاطر التي يشكلها CacheWarp. سيساعد تحديث البرامج الثابتة بانتظام وتنفيذ أفضل ممارسات الأمان على ضمان سلامة النظام والحماية من الهجمات المحتملة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي تقنية AMD الافتراضية الآمنة المشفرة (SEV)؟

ج: يعد AMD's SEV امتدادًا لوحدة المعالجة المركزية يوفر أمانًا محسنًا لعزل الأجهزة الافتراضية (VMs) عن برنامج Hypervisor، مما يوفر الحماية ضد الهجمات الضارة.

س: ما هي ثغرة CacheWarp؟

ج: CacheWarp هو هجوم عن طريق خطأ برمجي يستغل خللًا في AMD SEV، مما يسمح للمهاجم الذي لديه إمكانية الوصول إلى برنامج Hypervisor الضار بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية داخل جهاز افتراضي ضيف ومن المحتمل أن يحصل على وصول غير مصرح به أو يكشف بيانات حساسة.

س: كيف يعمل CacheWarp؟

ج: يتداخل CacheWarp مع عملية تعيين الذاكرة الافتراضية إلى الذاكرة الفعلية عن طريق معالجة خطوط ذاكرة التخزين المؤقت وإدخال أخطاء في الذاكرة لتحقيق أهدافه.

س: كيف يختلف CacheWarp عن الهجمات الأخرى مثل Spectre وMeltdown؟

ج: CacheWarp ليس هجوم تنفيذ عابر أو هجوم قناة جانبية؛ إنه هجوم خطأ قائم على البرمجيات مشابه لـ Rowhammer أو Plundervolt. إنه يستغل تعليمات invd في وحدات المعالجة المركزية AMD لإسقاط عمليات الكتابة بشكل انتقائي ومعالجة سلوك الجهاز الافتراضي.

س: ما الذي يجب على المستخدمين فعله للحماية من CacheWarp؟

ج: يجب على المستخدمين البقاء على اطلاع بالتصحيحات والتحديثات التي أصدرتها AMD لمعالجة الثغرة الأمنية. سيساعد تحديث البرامج الثابتة بانتظام وتنفيذ أفضل ممارسات الأمان واتباع إرشادات AMD في تخفيف المخاطر المرتبطة بـ CacheWarp.