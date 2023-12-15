AMD تطلق الكود المصدري لـ FidelityFX Supersolution 3

قامت AMD مؤخرًا بإتاحة الكود المصدري لـ FidelityFX Supersolution 3 (FSR 3) للمطورين والمتحمسين. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق أحدث إصدار من تقنية AMD فائقة الدقة في سبتمبر، مع وعد بإصدار الكود المصدري جنبًا إلى جنب مع الألعاب المتوافقة.

يقدم FSR 3 تقنية إنشاء إطارات AFMF، والتي كانت قيد العمل منذ نوفمبر 2022. ويمكن العثور على الكود في فرع FSR 3 من FidelityFX-SDK على GitHub، مما يسهل الوصول إليه للمطورين والمصلحين وأولئك الذين لديهم فضول. حول الأعمال الداخلية للتكنولوجيا. قامت GPU Open أيضًا بنشر دليل تكامل PDF لـ AMD FSR 3، مما يوفر موارد إضافية للمطورين.

يتضمن كود المصدر تعليمات التكامل الكاملة لـ DirectX 12 وUnreal Engine 5، وهما من أشهر واجهات برمجة التطبيقات لألعاب الكمبيوتر. مع FSR 3، يمكن للمطورين الاستفادة من ميزات مثل إنشاء الإطارات بإطارات محرفة لحركة أكثر سلاسة، ورفع مستوى الدقة بجودة شبه أصلية، وتقليل زمن الوصول، وتنعيم الحواف عالي الجودة، وتحسين وحدات معالجة الرسومات المتوسطة إلى المتطورة.

إحدى المزايا الرئيسية لـ FSR 3 هي توافقه عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح له بالعمل على وحدات معالجة الرسومات عبر العلامات التجارية المختلفة ومنصات متعددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وXbox. تؤكد AMD وGPU Open على أن دمج FSR 3 في لعبة أو تطبيق يعد عملية مباشرة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية بـ FSR 2 بالفعل.

ومع ذلك، هناك بعض الاعتبارات التي يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام FSR 3. يوصى باستخدام التقنية فقط عند تحقيق 60 إطارًا في الثانية أو أعلى. إذا كان جهاز الكمبيوتر يواجه صعوبة في الوصول إلى 30 إطارًا في الثانية أصلاً بالدقة المحددة، فمن المستحسن تجنب استخدام FSR 3 الراقي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع اللاعبين على استخدام محدد الإطار داخل اللعبة وتمكين V-Sync On للحصول على الأداء الأمثل.

بينما تم إطلاق FSR 3 في البداية مع دعم لعبتين، Forspoken وImmortals of Aveum، فقد تم تحديث قائمة الألعاب المدعومة بالتزامن مع إصدار الكود المصدري. من المتوقع أن يؤدي هذا النهج مفتوح المصدر إلى زيادة اعتماد وتنفيذ FSR 3 في مجتمع الألعاب.