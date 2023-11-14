تم اكتشاف ثغرة أمنية جديدة في وحدات المعالجة المركزية AMD: CacheWarp

كشف باحثون من جامعة Graz للتكنولوجيا وAMD مؤخرًا عن ثغرة أمنية مثيرة للقلق في وحدات المعالجة المركزية AMD المعروفة باسم CacheWarp. تؤثر مشكلة عدم الحصانة هذه، والمعروفة أيضًا باسم CVE-2023-20592، بشكل خاص على ميزة المحاكاة الافتراضية المشفرة الآمنة (SEV) في وحدات المعالجة المركزية لخادم EPYC. على الرغم من أن SEV مصمم لتعزيز أمان الأجهزة الافتراضية من خلال تشفير ذاكرتها، إلا أنه من المفارقات أنه يفتح الباب أمام هجمات CacheWarp، مما يجعل وحدات المعالجة المركزية EPYC عرضة للخطر.

على عكس الحالات السابقة لاستغلال SEV، تُظهر ثغرة CacheWarp خاصية بالغة الأهمية - فهي لا تتطلب الوصول الفعلي إلى الكمبيوتر المستهدف. يتضمن استغلال CacheWarp مسح ذاكرة التخزين المؤقت لوحدة المعالجة المركزية من خلال تعليمات INVD، مما يؤدي إلى تخزين بيانات قديمة في ذاكرة النظام أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). وعندما تقوم وحدة المعالجة المركزية لاحقًا باسترداد هذه البيانات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، فإنها تفترض أنها محدثة وأصلية.

البيانات الهامة للغاية التي تقرأها وحدة المعالجة المركزية أثناء هذه العملية هي قيمة المصادقة، والتي يجب أن تكون 0 لتحقيق المصادقة الناجحة. عادةً، الطريقة الوحيدة للحصول على هذه القيمة هي عن طريق إدخال مفتاح المرور الصحيح. ومع ذلك، تستفيد CacheWarp من حقيقة أن القيمة الأولية للمصادقة هي أيضًا 0، مما يؤدي بشكل فعال إلى إعادة وحدة المعالجة المركزية في الوقت المناسب - وهي ثغرة أمنية قابلة للاستغلال.

وتؤثر هذه الثغرة الأمنية على معالجات EPYC من الجيل الأول والثاني والثالث. ومع ذلك، قامت AMD بمعالجة هذه المشكلة على الفور من خلال إصدار تصحيح الرمز الصغير خصيصًا لرقائق ميلان من الجيل الثالث. ومن اللافت للنظر أن AMD تؤكد أن التصحيح لن يؤثر على الأداء، على عكس العديد من التصحيحات الأمنية الأخرى في الماضي. على عكس الثغرات الأمنية مثل Spectre، لا تعتمد CacheWarp على التنفيذ التخميني، والذي أدى في السابق إلى ضعف الأداء نتيجة للتصحيح.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو CacheWarp؟

ج: CacheWarp عبارة عن ثغرة أمنية تم اكتشافها حديثًا في وحدات المعالجة المركزية AMD والتي تستغل ميزة المحاكاة الافتراضية المشفرة الآمنة (SEV)، مما يجعل وحدات المعالجة المركزية EPYC عرضة للهجمات التي لا تتطلب الوصول الفعلي.

س: كيف يعمل CacheWarp؟

ج: يتضمن CacheWarp مسح ذاكرة التخزين المؤقت لوحدة المعالجة المركزية واسترداد البيانات القديمة من ذاكرة النظام أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). ومن خلال استغلال قيمة المصادقة الأولية البالغة 0، يتم خداع وحدة المعالجة المركزية لقبول البيانات القديمة، مما يفتح الباب أمام الانتهاكات المحتملة.

س: ما هي وحدات المعالجة المركزية المتأثرة بـ CacheWarp؟

ج: يؤثر CacheWarp على معالجات EPYC من الجيل الأول والثاني والثالث، لكن AMD أصدرت تصحيحًا صغيرًا حصريًا لرقائق ميلانو من الجيل الثالث.

س: هل سيؤثر تصحيح الرمز الصغير على الأداء؟

ج: لا، على عكس تصحيحات الأمان السابقة، تؤكد AMD للمستخدمين أن تصحيح CacheWarp لن يكون له أي تأثير على الأداء. لا تعتمد الثغرة الأمنية على التنفيذ التخميني، الأمر الذي استلزم تصحيحات لتقليل الأداء في الماضي.