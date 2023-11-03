أجهزة القراءة الإلكترونية الجديدة من Kobo تصل إلى السوق الهندية، مما يوفر بديلاً جديرًا لجهاز Kindle

لسنوات عديدة، هيمنت أجهزة قراءة Amazon Kindle الإلكترونية على السوق الهندية، ولم تترك للقراء أي خيار آخر. ومع ذلك، فإن المد يتغير مع ظهور لاعب جديد - أجهزة القراءة الإلكترونية Kobo من Rakuten. مع إطلاقه في البلاد هذا الأسبوع، يوفر Kobo للقراء الهنود مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات التي تناسب تفضيلاتهم في القراءة.

إحدى المزايا الرئيسية التي تميز Kobo عن Kindle هي مرونته في دعم تنسيق الملف. في حين أن أمازون تقيد Kindle لتحديد التنسيقات، فإن Kobo يدعم مجموعة واسعة من تنسيقات الملفات، مما يجعله أكثر تنوعًا للمستخدمين الذين يستهلكون المحتوى بتنسيقات مختلفة.

أصدرت Kobo ثلاثة نماذج للقارئ الإلكتروني في الهند. خيار مستوى الدخول هو Kobo Nia، بسعر 10,999 روبية. ويتميز بشاشة حبر إلكتروني عالية الدقة مقاس 6 بوصات، وسعة تخزين 8 جيجابايت، وبطارية بقوة 1000 مللي أمبير في الساعة. التالي هو Kobo Clara 2E، بسعر 14,999 روبية، والذي يقدم نفس حجم الشاشة ولكنه يأتي مع تصنيف IPX8 لمقاومة الماء. يتميز بسعة تخزين تبلغ 16 جيجابايت، وشبكة Wi-Fi، واتصال USB C، وعمر بطارية يصل إلى 7 أيام. أخيرًا، هناك طراز Kobo Libra 2 المتميز، بسعر 19,999 روبية، والذي يحتوي على شاشة عالية الدقة مقاس 7 بوصات مع دعم الوضع المظلم، وسعة تخزين 32 جيجابايت، وبطارية بقوة 1500 مللي أمبير في الساعة.

يمكن للمشترين المحتملين شراء أجهزة القراءة الإلكترونية هذه من خلال منصات مختلفة عبر الإنترنت وموقع Kobo الخاص في الهند.

في حين أنه قد لا يبدو أن هناك اختلافات كبيرة بين أجهزة القراءة الإلكترونية Kobo وKindle للوهلة الأولى، إلا أن Kobo تهدف إلى تحدي سجل أمازون القوي في الهند. بفضل دعم تنسيق الملفات الأوسع والأسعار التنافسية، من المتوقع أن يصبح Kobo خيارًا شائعًا بين القراء الهنود.

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكن لقارئي Kobo الإلكترونيين فتح الملفات المشتراة من متجر Kindle؟

لا، Kobo لا يدعم تنسيق الملفات الخاص بأمازون. ومع ذلك، فإن أجهزة القراءة الإلكترونية Kobo متوافقة مع مجموعة واسعة من تنسيقات الملفات الأخرى.

2. هل قارئات Kobo الإلكترونية متاحة فقط في الهند؟

لا، أجهزة القراءة الإلكترونية Kobo متاحة عالميًا. إن الإطلاق الأخير في الهند يؤدي ببساطة إلى توسيع نطاق العلامة التجارية إلى سوق جديدة.

3. كيف يمكن مقارنة عمر بطارية أجهزة القراءة الإلكترونية Kobo بجهاز Kindle؟

يختلف عمر بطارية أجهزة القراءة الإلكترونية Kobo حسب الطراز. يوفر Kobo Clara 2E عمر بطارية يصل إلى 7 أيام، بينما يمكن أن يستمر Kobo Libra 2 لفترات قراءة ممتدة بفضل بطاريته التي تبلغ سعتها 1500 مللي أمبير في الساعة.

4. هل يمكنني مزامنة كتبي الإلكترونية عبر أجهزة مختلفة مع Kobo؟

نعم، يوفر Kobo المزامنة عبر الأجهزة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى كتبهم الإلكترونية على أجهزة متعددة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

5. هل هناك ضمان لقارئات Kobo الإلكترونية؟

تقدم Kobo ضمانًا محدودًا على أجهزة القراءة الإلكترونية الخاصة بها. للحصول على تفاصيل محددة عن الضمان، يُنصح بالتحقق من نقطة الشراء أو الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Kobo.

المصدر: [نيوز18 تك](https://www.news18.com/tech)