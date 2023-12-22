وثيقة جديدة تكشف خطط أمازون الإستراتيجية لجنوب كاليفورنيا

كشفت مذكرة داخلية مسربة من أمازون عن استراتيجية الشركة التفصيلية لتوسيع نفوذها في جنوب كاليفورنيا. وتسلط الوثيقة المكونة من ثماني صفحات، والتي تحمل عنوان "خطة المشاركة المجتمعية" لعام 2024، الضوء على جهود أمازون لتعزيز سمعتها من خلال المبادرات الخيرية ومكافحة "التحريض العمالي" من منظمات مثل Teamsters.

توفر المذكرة المسربة، التي تحققت منها وكالة أسوشيتد برس، نظرة نادرة حول كيفية تنفيذ أمازون لأهداف العلاقات العامة الخاصة بها أثناء معالجة الانتقادات لممارساتها التجارية. وهو يسلط الضوء على النهج المنهجي الذي تتبعه أمازون في بناء العلاقات مع السياسيين المحليين ومجموعات المجتمع المحلي، خاصة في المنطقة التي تواجه فيها معارضة بيئية وقيودًا على تطوير المستودعات.

تعترف أمازون بأنها تواجه تحديات تتعلق بالسمعة في جنوب كاليفورنيا، لا سيما فيما يتعلق باتهامات التأثير سلبًا على صحة المجتمعات الملونة والفقيرة. شهدت منطقة Inland Empire، التي ذكرتها أمازون على وجه التحديد، نموًا كبيرًا في تطوير المستودعات، مما أدى إلى مخاوف بشأن التلوث والازدحام.

ولمواجهة هذه التحديات، تخطط أمازون لتعزيز الثقة مع المجموعات المجتمعية والمنظمات غير الربحية من خلال الشراكة مع منظمات مثل مؤسسة كلية سان برناردينو فالي، وصندوق الأطفال، ومنظمة Feeding America. وتهدف الشركة إلى التصدي لمشاريع قوانين الدولة المقترحة التي تهدد مصالحها، مثل التشريعات التي يمكن أن تقيد بناء المستودعات بالقرب من المناطق السكنية.

علاوة على ذلك، توضح المذكرة نية أمازون لوضع نفسها كشركة رائدة في مجال الاستدامة ومواجهة أصوات الناشطين في مجال البيئة الذين ينتقدون الشركة. ويناقش أيضًا مشاركة الشركة مع السياسيين المحليين، بما في ذلك عمدة مدينة بيريس، مايكل فارغاس، الذي دعمته أمازون من خلال التبرعات والتعاون المستمر.

تعد التغطية الإعلامية جانبًا مهمًا آخر موضحًا في المذكرة. تسعى أمازون إلى توليد قصص إخبارية إيجابية من خلال الحملات الخيرية والأحداث المخطط لها، حيث يمكن للمديرين التنفيذيين للشركة ومتلقي المنح تسليط الضوء على تأثير أمازون. تؤكد الشركة على أهمية دعم المنظمات التي تساهم بشكل إيجابي في علامتها التجارية وسمعتها مع الابتعاد عن تلك المعادية لمصالحها.

وتكشف الوثيقة المسربة أيضًا عن مخاوف أمازون بشأن وقف المستودعات، وتنظيم العمل بين سائقي التوصيل المتعاقدين، ومجموعات المجتمع التي ترفض التبرعات الخيرية. كان بعض القادة المنتخبين حذرين بشأن قبول المساهمات السياسية من الشركة.

توفر هذه المذكرة الداخلية نظرة ثاقبة حول استراتيجية أمازون المصممة بعناية لتنمية نفوذها في جنوب كاليفورنيا. وهو يسلط الضوء على جهود الشركة لمعالجة الانتقادات وبناء العلاقات وتشكيل الرأي العام في منطقة تواجه فيها عملياتها تحديات كبيرة.