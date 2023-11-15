تقديم Astro for Business: روبوت حراسة الأمن الجديد من أمازون

تُحدث أمازون ثورة في صناعة الأمن من خلال أحدث عروضها، Astro for Business. تم تصميم هذا الروبوت المبتكر ليكون بمثابة حارس أمن متجول في متاجر البيع بالتجزئة وغيرها من الصناعات، للحماية من عمليات الاقتحام والتهديدات الأخرى. مجهزة بتكنولوجيا استشعار الحركة المتقدمة، يمكن لـ Astro القيام بدوريات في مساحات تصل إلى 5,000 قدم مربع، مما يوفر مراقبة شاملة ويضمن سلامة المخزون والممتلكات القيمة.

يعد Astro for Business امتدادًا لروبوت Astro المنزلي الأصلي من أمازون، والذي تم طرحه في سبتمبر 2021. بينما تركز نسخة المستهلك من Astro على العمل كمساعد منزلي مفيد، فإن إصدار الأعمال يأخذ دورًا جديدًا كأداة لمنع الجريمة. بسعر 2,349.99 دولارًا، يأتي هذا الحل الأمني ​​المتطور بتكلفة باهظة ولكنه يوفر حماية لا مثيل لها لأصحاب الأعمال.

إن الطلب على التدابير الأمنية المعززة واضح، كما يتضح من الخسائر المذهلة التي تكبدها تجار التجزئة والشركات بسبب السرقة. وفقًا للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، بلغت قيمة الانكماش، الذي يشمل سرقة المتاجر وجرائم التجزئة المنظمة، ما يقرب من 100 مليار دولار في عام 2022. وإدراكًا لهذه المشكلة، تهدف أمازون إلى معالجة المشكلة بشكل مباشر من خلال توفير حل يتجاوز الكاميرات الثابتة وأجهزة الإنذار التقليدية. أنظمة.

لقد أثبتت Astro for Business بالفعل فعاليتها في العديد من الصناعات، مثل الصحة والعافية والأغذية والمشروبات والبناء. لقد مكنته قدرات الحركة الذكية من تحديد النقاط العمياء والمناطق التي قد تفوتها طرق المراقبة التقليدية. بفضل يقظة Astro والإشعارات في الوقت الفعلي، يمكن لأصحاب الأعمال أن يشعروا براحة البال، مع العلم أن أصولهم محمية، حتى عندما لا يكونون في الموقع.

لاستكمال قدرات Astro، تقدم أمازون مجموعة من المنتجات الأمنية الإضافية. وتشمل هذه الخدمات Ring Protect Pro، الذي يدمج Astro مع مستشعرات Ring وكاشفات الحركة، بالإضافة إلى خدمة الحراسة الأمنية الافتراضية. باستخدام نظام الأمان الشامل هذا، يمكن لـ Astro تنبيه مراكز الأمان البعيدة بالتهديدات المحتملة، مما يسمح لعملاء الأمن بمشاهدة لقطات حية، وإذا لزم الأمر، الاتصال بالشرطة أو المستجيبين للطوارئ.

يمثل Astro for Business قفزة كبيرة للأمام في مجال تكنولوجيا الأمان. من خلال تسخير قوة الأتمتة والذكاء الاصطناعي، تُحدث أمازون ثورة في الطريقة التي تحمي بها الشركات أصولها. بفضل قدرتها على التنقل في المساحات بشكل مستقل واكتشاف التهديدات المحتملة، من المقرر أن تصبح Astro أداة لا غنى عنها لتجار التجزئة والمصنعين والصناعات الأخرى التي تسعى إلى حماية مبانيها.

أسئلة وأجوبة

ما هو أسترو للأعمال؟

Astro for Business هو نسخة من روبوت Amazon Astro المنزلي المصمم ليكون بمثابة حارس أمن متجول في متاجر البيع بالتجزئة والصناعات الأخرى. ويستخدم تقنية استشعار الحركة المتقدمة للقيام بدوريات في المساحات واكتشاف عمليات الاقتحام والتهديدات الأخرى.

ما هي تكلفة Astro for Business؟

يأتي Astro for Business بسعر 2,349.99 دولارًا.

ما هي ميزات الأمان الإضافية التي تقدمها أمازون مع Astro for Business؟

بالإضافة إلى Astro for Business، توفر أمازون مجموعة من المنتجات الأمنية مثل Ring Protect Pro وخدمة الحراسة الأمنية الافتراضية. تعمل هذه العروض على تعزيز قدرات Astro وتوفير طبقات إضافية من الحماية للشركات.

ما هي الصناعات التي يمكنها الاستفادة من Astro for Business؟

يعد Astro for Business مناسبًا لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتصنيع والصحة والعافية والأغذية والمشروبات والبناء. وهو مصمم للمساعدة في حماية المخزون والممتلكات القيمة في مساحات تصل إلى 5,000 قدم مربع.