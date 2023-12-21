عمال أمازون في ماسبيث يطالبون بمعاملة عادلة وتحسين ظروف العمل

في خطوة جريئة، قرر الموظفون في أحد مستودعات أمازون في ماسبيث، كوينز اتخاذ موقف يوم السبت. وتضافرت جهودهم مع عمال أمازون في جميع أنحاء البلاد، وخرجوا من العمل للاحتجاج على ممارسات العمل غير العادلة للشركة وللدعوة إلى ظروف عمل أفضل.

وقد شهد هؤلاء العمال أعمال انتقامية من عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وخاصة ضد أولئك الذين أظهروا دعمهم للتنظيم النقابي. في الواقع، كان إيقاف أحد الناشطين النقابيين الصريحين الذي كان يجمع التوقيعات على العريضة بمثابة نقطة تحول بالنسبة للعديد منهم.

المطالب التي طرحها عمال Maspeth كبيرة. إنهم يطالبون بأجر يبدأ من 26 دولارًا في الساعة، بالإضافة إلى مكافآت قدرها 2 دولارًا في الساعة خلال مواسم الذروة. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يطالبون بتوفير عدد كاف من الموظفين، والاعتراف بسائقي التوصيل التابعين لجهات خارجية كموظفين في أمازون، وتوفير الملابس الشتوية لهؤلاء السائقين.

ولإسماع أصواتهم، عقد العمال مؤتمرا صحفيا صباح السبت للإعلان عن نواياهم. ويأتي هذا في وقت حرج، نظرًا لموسم العطلات المزدحم الذي يضع ضغطًا إضافيًا على الموظفين لتلبية المتطلبات.

إن النضال الذي يواجهه عمال أمازون هؤلاء في ماسبيث ليس حادثة معزولة. إنه يعكس حركة أكبر للموظفين في جميع أنحاء البلاد الذين يسعون جاهدين للحصول على معاملة عادلة وظروف عمل أفضل في مواجهة الممارسات الاستغلالية.

ومن الواضح أن عزيمة هؤلاء العمال لا تتزعزع وهم يناضلون من أجل حقوقهم وحقوق زملائهم الموظفين. لا شك أن نتيجة هذا الاحتجاج سيكون لها آثار بعيدة المدى على أمازون ومعاملتها لقوتها العاملة.