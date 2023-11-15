تقدم أمازون روبوت Astro Security للشركات، مما يؤدي إلى توسيع مجموعة خدماتها

وسط جهودها المستمرة لجعل الروبوتات مشهدًا شائعًا في المنازل، تستهدف أمازون الآن الشركات من خلال تقديم الروبوت الأمني ​​Astro. بسعر 2,350 دولارًا، تأتي هذه النسخة المحسنة من نموذج المستهلك مع ميزات متقدمة واشتراك شهري يسمى Astro Secure بقيمة 60 دولارًا، مما يمكّن الروبوت من القيام بدوريات بشكل مستقل في مناطق محددة. تشير هذه الخطوة من قبل أمازون إلى التحول نحو الاستفادة من إمكانات الروبوت كحارس أمن متحرك، مما يوضح تصميم الشركة على إيجاد تطبيقات جديدة للمنتج.

في حين أن نموذج Astro الأصلي، الذي تم إطلاقه في عام 2021، يستهدف المستهلكين في المقام الأول، فقد واجهت أمازون تحديات في دفعه إلى السوق الرئيسية. لا يزال العديد من المستهلكين غير مدركين لوجود المنتج، وقد واجهت الشركة صعوبات في زيادة كميات الإنتاج والشحن. ومع ذلك، فإن طرح الإصدار الجديد للشركات قد يوفر لأمازون حالة استخدام أكثر وضوحًا وعملية. على الرغم من أن الأجهزة ظلت كما هي إلى حد كبير، إلا أن البديل الصناعي من Astro قادر الآن على القيام بدوريات في مساحة أكبر، تغطي ما يصل إلى 5,000 قدم مربع مقارنة بسعة الطراز السابق البالغة 3,500 قدم مربع.

يعد تقديم Astro للشركات جزءًا من استراتيجية أمازون الأوسع لتوسيع خدماتها الأمنية، وهو قطاع اكتسب أهمية كبيرة منذ استحواذها على شركة Ring لتصنيع جرس الباب الذكي في عام 2018. بالإضافة إلى الروبوت Astro، تقدم أمازون الآن خطط اشتراك شهرية لـ Ring، بما في ذلك خيار بقيمة 20 دولارًا لتخزين اللقطات بشكل آمن وخطة بقيمة 99 دولارًا يمكنها توصيل المستخدمين بخدمات الطوارئ عند الضرورة. وبالنظر إلى التكاليف المرتبطة، يمكن للشركات التي تتبنى المجموعة الشاملة من خدمات أمازون الأمنية أن تتوقع تكبد نفقات تبلغ حوالي 180 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى الاستثمار الأولي الكبير لروبوت أسترو.

لزيادة تحقيق الدخل من قسم الأجهزة، قامت أمازون بدمج بعض ميزات الأمان هذه في وحدات Astro الحالية، مما يعزز عرض القيمة للشركات. ومع ذلك، تواجه الشركة التحدي المتمثل في استرداد الاستثمارات الكبيرة التي تم إنفاقها في تطوير Astro خلال السنوات القليلة الماضية. على الرغم من الترحيب بها في البداية باعتبارها مبادرة رئيسية، إلا أن نجاح Astro في السوق يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمراريتها بدلاً من أن تصبح مشروعًا آخر متوقفًا لدى أمازون.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي تكلفة الروبوت الأمني ​​Astro للشركات؟

ج: يبلغ سعر الروبوت الأمني ​​Astro للشركات 2,350 دولارًا.

س: ما هي الميزة المضافة لإصدار Astro الجديد؟

ج: يتمتع الإصدار الجديد من Astro بقدرة محسنة على القيام بدوريات في منطقة تصل مساحتها إلى 5,000 قدم مربع، مقارنة بسعة الطراز السابق البالغة 3,500 قدم مربع.

س: هل يمكن أن تعمل أسترو بشكل مستقل؟

ج: نعم، يمكن لـ Astro العمل بشكل مستقل بمساعدة الاشتراك الشهري Astro Secure، بسعر 60 دولارًا.

س: ما هي خدمات الأمان الإضافية التي تقدمها أمازون للشركات؟

ج: تقدم أمازون Ring Protect Pro للتخزين الآمن للقطات بسعر 20 دولارًا شهريًا وخطة لربط المستخدمين بخدمات الطوارئ مقابل 99 دولارًا شهريًا.

س: ما المبلغ الذي ستحتاج الشركات إلى إنفاقه شهريًا مقابل خدمات الأمان الشاملة التي تقدمها أمازون؟

ج: يمكن للشركات أن تتوقع تكبد نفقات تبلغ حوالي 180 دولارًا أمريكيًا شهريًا مقابل مجموعة خدمات الأمان الكاملة من Amazon، بالإضافة إلى الاستثمار الأولي لروبوت Astro.