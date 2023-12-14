أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب في الهند: أطلق العنان لقوة الألعاب المحمولة

أحدثت أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب ثورة في تجربة الألعاب، حيث توفر سهولة الحمل وأجهزة عالية الأداء. وقد تم تجهيز هذه الوحدات القوية ببطاقات رسومات مخصصة، ومعالجات قوية، وذاكرة وصول عشوائي كبيرة، مما يسمح للاعبين بالاستمتاع بالألعاب كثيفة الموارد دون أي تأخير. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الميزات مثل شاشات العرض ذات معدل التحديث العالي ولوحات المفاتيح RGB القابلة للتخصيص على تحسين أجواء الألعاب الغامرة.

تتوفر في الهند مجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب من أفضل العلامات التجارية مثل Acer وHP وDell وغيرها. لا تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه بالموثوقية فحسب، بل تقدم أيضًا صفقات مذهلة خلال Amazon Sale 2023.

1. الكمبيوتر المحمول HP Victus Gaming: مع معالج Intel Core i12-5H من الجيل الثاني عشر وشاشة FHD IPS مقاس 12450 بوصة مع معدل تحديث 15.6 هرتز، يضمن هذا الكمبيوتر المحمول لعبًا سلسًا وتجربة بصرية نابضة بالحياة. كما أنه يتميز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 144 جيجابايت، وقرص SSD واسع بسعة 16 جيجابايت، ونظام التشغيل Windows 512 Home لواجهة مستخدم محسنة. السعر: 11 روبية.

2. ASUS TUF Gaming F15: هذا الكمبيوتر المحمول الرائع المخصص للألعاب مدعوم بمعالج Intel Core i7 ويتميز بشاشة FHD مقاس 15.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز. إنه يوفر SSD ضخم بسعة 1 تيرابايت للتخزين الواسع والسريع، وتوفر بطاريته بقدرة 90 وات في الساعة ما يصل إلى 14.7 ساعة من تشغيل الفيديو. السعر: 75,990 روبية.

3. كمبيوتر محمول للألعاب Acer Nitro V: مع معالج Intel Core i5، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت (قابلة للترقية إلى 32 جيجابايت)، وشاشة عالية الدقة مقاس 15.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، يضمن هذا الكمبيوتر المحمول أداءً قويًا وتجربة بصرية غامرة. كما أنه يتميز بمحرك أقراص SSD بسعة 512 جيجابايت ونظام التشغيل Windows 11 Home وThunderbolt USB Type-C لمزيد من التنوع. السعر: 78,990 روبية.

4. MSI GF63 Thin: يوفر هذا الكمبيوتر المحمول شاشة FHD مقاس 40 سم مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز للحصول على مرئيات سلسة. يتميز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ومحرك أقراص SSD بسعة 512 جيجابايت، وخيارات اتصال مثل Gb LAN، وWi-Fi 6، وBluetooth v5.2. كما أنه يوفر صوتًا عالي الدقة للحصول على جودة صوت متميزة. السعر: 61,990 روبية.

5. كمبيوتر محمول للألعاب Dell G15 5520: مزود بمعالج Intel Core i12 من الجيل الثاني عشر، ويوفر هذا الكمبيوتر المحمول شاشة FHD مقاس 5 بوصة مع معدل تحديث 15.6 هرتز لتجربة ألعاب نابضة بالحياة وسلسة. يتميز بلوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، وبطارية قوية مكونة من 120 خلايا، ويأتي مزودًا بنظام التشغيل Windows 3 Home وMS Office وMcAfee Multi Device Security المحمل مسبقًا. السعر: 11 روبية.

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