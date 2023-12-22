احصل على ساعة Pixel Watch بسعر مخفض اليوم!

إذا كنت في السوق لشراء ساعة ذكية جديدة، فلا تبحث سوى عن Pixel Watch. في الوقت الحالي، يمكنك الحصول على صفقة رائعة على كل من OG Pixel Watch وخليفتها Pixel Watch 2، على Amazon. مع خصم الجيل الأول من Pixel Watch الآن بنسبة مذهلة تبلغ 43%، يمكنك توفير مبلغ مذهل قدره 150 دولارًا من السعر الأصلي. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فإن Pixel Watch 2 متاحة حاليًا بتخفيض أكثر تواضعًا بنسبة 14%، مما يوفر لك 50 دولارًا.

تعد كلتا الساعتين الذكيتين مثالاً للأجهزة المتميزة. تتميز بتصميم أنيق على شكل قبة، فهي لا تبدو رائعة على معصمك فحسب، ولكنها تأتي أيضًا محملة بالكامل بمجموعة واسعة من ميزات تتبع الصحة ونمط الحياة. بفضل ملكية جوجل لشركة Fitbit، تتضمن هذه الساعات الذكية إمكانات تتبع اللياقة البدنية الشهيرة من Fitbit. تأخذ Pixel Watch 2 خطوة أخرى إلى الأمام، حيث تقدم ثلاثة أجهزة استشعار إضافية لتتبع معدل ضربات القلب ومراقبة درجة حرارة الجلد وإدارة الإجهاد.

يعمل هذا الجهاز على نظام التشغيل Wear الشهير، ويمكنك الاستمتاع بالوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الألعاب المصممة خصيصًا للساعات الذكية. ولا تقلق بشأن عمر البطارية، فكلا الساعتين يمكن أن تدوم معك طوال اليوم بشحنة واحدة. لقد ولت الأيام التي كان عليك فيها شحن OG Pixel Watch مرتين يوميًا بسبب ضعف أداء البطارية. لقد عالجت Google هذه المشكلة، مما جعلها ساعة ذكية موثوقة وطويلة الأمد.

لذا، سواء كنت تريد الأحدث والأفضل مع Pixel Watch 2 أو تفضل OG Pixel Watch ذات الأسعار المعقولة، فليس هناك وقت أفضل لإجراء عملية الشراء. ومع ذلك، تصرف بسرعة لأن هذه الصفقات المذهلة لن تدوم إلى الأبد. اختر الساعة الذكية التي تناسب احتياجاتك وأسلوبك، واستفد من الأسعار المخفضة اليوم!