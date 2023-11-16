خيارات جديدة لقراءة القصص المصورة مع انتقال تطبيق Comixology إلى Kindle

الطريقة التي تقرأ بها القصص المصورة على جهازك الرقمي على وشك التغيير. اعتبارًا من 4 ديسمبر، لن يعمل تطبيق Comixology، وهو منصة شائعة لقراءة القصص المصورة. لكن لا تخف، لأن أمازون أعلنت أن تطبيق Comixology سيندمج مع تطبيق Kindle، مما يوفر للقراء خيارات جديدة وميزات محسنة.

ذكرت أمازون في وثيقة دعم أن المستخدمين سيتمكنون من الوصول إلى القصص المصورة والروايات المصورة وعناوين المانغا الخاصة بهم مباشرة في تطبيق Kindle. بينما ستحتاج إلى تنزيل أي كتب Comixology كنت تقرأها في تطبيق Kindle، تؤكد أمازون للقراء أن تقدمهم في الكتاب ستتم مزامنته تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكان العملاء شراء القصص المصورة من قسم Comixology التابع لشركة Amazon في متجرها.

تلتزم أمازون بجعل عملية الانتقال سلسة للمستخدمين، وقد أجرت الشركة تحسينات على تطبيق Kindle لتلبية احتياجات عشاق القصص المصورة. أحد هذه التحسينات هو مرشح "Comics & Manga"، مما يسمح للقراء بتحديد موقع مجموعات القصص المصورة والمانغا الخاصة بهم بسهولة في المكتبة. سيقوم التطبيق أيضًا بتجميع الإصدارات والمجلدات والجامعات من نفس السلسلة معًا، مما يوفر تجربة قراءة أكثر تنظيماً.

لمزيد من تخصيص تجربة القراءة، يتيح تطبيق Kindle للمستخدمين إخفاء وإظهار كتب معينة. أي كتب تم ضبطها على أنها مخفية في تطبيق Comixology ستستمر في هذا الإعداد في تطبيق Kindle. أصدرت Comixology أيضًا مقطع فيديو يوضح كيفية التكيف بسلاسة مع تطبيق Kindle للرسوم الهزلية.

على الرغم من أن الاندماج بين Comixology وKindle كان قادمًا منذ فترة طويلة منذ استحواذ Amazon على Comixology في عام 2014، إلا أن التغييرات الأخيرة واجهت بعض المقاومة. ومع ذلك، تظل أمازون ملتزمة بتحسين تجربة قراءة القصص المصورة، ويقدم هذا التحول فرصًا جديدة لكل من قراء القصص المصورة المتحمسين وغير العاديين.

أسئلة وأجوبة

1. لماذا يتم دمج تطبيق Comixology مع تطبيق Kindle؟

يهدف الدمج إلى تبسيط تجربة القراءة للمستخدمين وتوفير ميزات محسنة في تطبيق Kindle المصمم خصيصًا للقصص المصورة.

2. هل سأتمكن من الوصول إلى القصص المصورة التي اشتريتها مسبقًا على تطبيق Kindle؟

نعم، ستتمكن من الوصول إلى جميع قصص Comixology المصورة والروايات المصورة وعناوين المانغا في تطبيق Kindle. ستحتاج إلى تنزيلها في تطبيق Kindle، وستتم مزامنة تقدمك تلقائيًا.

3. هل لا يزال بإمكاني شراء القصص المصورة من قسم Comixology على أمازون؟

قطعاً! يمكنك الاستمرار في شراء القصص المصورة من قسم Comixology في Amazon في متجرها.

4. ما هي التحسينات التي أدخلتها أمازون على تطبيق Kindle للرسوم الهزلية؟

يتميز تطبيق Kindle الآن بفلتر "Comics & Manga" لتسهيل التنقل، وتجميع الإصدارات والمجلدات من نفس السلسلة، والقدرة على إخفاء كتب معينة وإظهارها.

5. هل سيتوقف تطبيق Comixology عن العمل بشكل كامل؟

نعم، لن يعمل تطبيق Comixology اعتبارًا من 4 ديسمبر. يتم تشجيع القراء على الانتقال إلى تطبيق Kindle لتلبية احتياجات القراءة المصورة الخاصة بهم.