تعزيز إمكانية الوصول: ميزة العرض الصوتي في Amazon Fire Stick

أصبح لدى مستخدمي Amazon Fire Stick الآن خيار مناسب لتحسين تجربة المشاهدة من خلال ميزة Voice View. توفر أداة الوصول الاستثنائية هذه، المصممة بشكل أساسي للأفراد ذوي الإعاقات البصرية، دعمًا قيمًا لأولئك الذين يكافحون من أجل رؤية الشاشة أو يبحثون ببساطة عن مساعدة إضافية أثناء اختيار المحتوى لمشاهدته.

Voice View، كما تصفه أمازون، هو قارئ شاشة تم تطويره خصيصًا لأجهزة Fire TV. عند تنشيطه، يقوم بتوصيل النص المعروض على الشاشة بشكل مسموع أثناء تنقل المستخدمين عبر خيارات القائمة وإعداداتها. علاوة على ذلك، يمكن استخدامه أثناء عملية الإعداد الأولي للجهاز، مما يوفر تجربة شاملة وسهلة الاستخدام.

للوصول إلى هذه الميزة، تأكد من أن لديك Fire TV Stick مصحوبًا بجهاز التحكم عن بعد Alexa Voice. لن يواجه المستخدمون بعد الآن أي قيود عندما يتعلق الأمر بالاستمتاع ببرامجهم أو أفلامهم المفضلة. من خلال الضغط باستمرار على زري القائمة والرجوع، الموجودين في أعلى ثلاثة أزرار صغيرة بجهاز التحكم عن بُعد، لمدة تتراوح بين ثانيتين إلى خمس ثوانٍ تقريبًا، يمكن تنشيط ميزة Voice View دون عناء.

بالإضافة إلى الطريقة عن بعد، يتوفر لدى المستخدمين أيضًا خيار تمكين أو تعطيل Voice View من خلال تطبيق الإعدادات. ما عليك سوى الوصول إلى قسم إمكانية الوصول وتحديد VoiceView. عند تفعيلها بنجاح، سيتم الترحيب بالمستخدمين من خلال المطالبة الصوتية المطمئنة، "VoiceView Ready"، للإشارة إلى أن الميزة ممكّنة وجاهزة لتوفير تجربة غامرة. وعلى العكس من ذلك، عند إيقاف تشغيل الميزة، سيسمع المستخدمون المطالبة "VoiceView Exiting".

من خلال تبني أدوات إمكانية الوصول مثل Voice View، تُظهر أمازون التزامها بالشمولية، مما يضمن أن الجميع يمكنهم الاستمتاع بمزايا Fire TV Stick الخاصة بهم. سواء أكان الأمر يتعلق بالوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى أو التنقل عبر القوائم دون عناء، فإن هذه الميزة تضيف الراحة والشمولية لجميع المستخدمين.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

كيف يمكنني تفعيل ميزة Voice View على جهاز Amazon Fire Stick الخاص بي؟

لتنشيط ميزة Voice View، اضغط مع الاستمرار على زري القائمة والرجوع في الوقت نفسه على جهاز Alexa Voice Remote لمدة ثانيتين إلى خمس ثوانٍ تقريبًا. وبدلاً من ذلك، يمكنك تمكينه من خلال تطبيق الإعدادات عن طريق تحديد إمكانية الوصول ثم VoiceView. ماذا يفعل العرض الصوتي؟

Voice View هو قارئ شاشة يقرأ النص الذي يظهر على الشاشة أثناء التنقل عبر خيارات القائمة والإعدادات على جهاز Amazon Fire Stick. فهو يساعد الأفراد الذين يعانون من إعاقات بصرية من خلال تقديم مساعدة مسموعة لتجربة مشاهدة محسنة. هل العرض الصوتي مخصص فقط للمستخدمين ضعاف البصر؟

على الرغم من أن Voice View مصمم في المقام الأول للأفراد ذوي الإعاقات البصرية، إلا أنه يمكن لأي شخص الاستفادة من ميزاته لجعل التنقل واختيار المحتوى أكثر ملاءمة وسهولة. هل يمكنني تشغيل وإيقاف ميزة Voice View؟ نعم، يمكنك بسهولة تشغيل ميزة Voice View أو إيقاف تشغيلها. عند التمكين، ستؤكد المطالبة "VoiceView Ready" تنشيطه. وبالمثل، عند التعطيل، ستسمع "VoiceView Exiting".