كيفية الوصول إلى ميزة التكبير/التصغير المخفية والعرض الصوتي على Amazon Fire Stick

إذا كنت تمتلك Amazon Fire Stick، فهناك بعض الميزات المخفية التي قد لا تكون على علم بها. بالإضافة إلى توفير الوصول إلى عالم من الترفيه، يوفر Fire TV أيضًا خيارات وصول مفيدة للمستخدمين. إحدى هذه الميزات هي مكبر الشاشة، الذي يسمح لك بتكبير شاشتك.

لتمكين ميزة التكبير/التصغير، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

1. انتقل إلى تطبيق الإعدادات على Amazon Fire TV وحدد إمكانية الوصول.

2. اضغط مع الاستمرار على زري الرجوع والتقديم السريع بجهاز التحكم عن بُعد في وقت واحد لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا.

3. بمجرد التمكين، يمكنك التكبير بالضغط على زري القائمة والتقديم السريع. للتصغير، اضغط على القائمة والترجيع.

4. إذا كنت تريد تغيير اتجاه التكبير/التصغير، فاضغط على Menu (القائمة) ثم الأزرار المقابلة لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين.

من المهم ملاحظة أن ميزة التكبير/التصغير قد لا تعمل مع كل محتوى الفيديو. وفقًا لشركة أمازون، "معظم محتوى الفيديو غير متوافق مع ميزة التكبير/التصغير".

ميزة أخرى رائعة لإمكانية الوصول تقدمها Amazon Fire Stick هي Voice View. تسمح هذه الميزة بصوت افتراضي بقراءة ما يحدث على الشاشة، مما يسهل على المستخدمين ضعاف البصر التنقل في أجهزتهم.

لتنشيط Voice View، اتبع الخطوات التالية:

1. حدد موقع زر القائمة والزر الخلفي على جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ Amazon Fire Stick.

2. اضغط مع الاستمرار على كلا الزرين في وقت واحد لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا.

3. ستسمع عبارة "VoiceView Ready" بمجرد تنشيط الميزة.

يمكن أن توفر هذه الميزات المخفية في Amazon Fire Stick تجربة أكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام لجميع المستخدمين، بغض النظر عن احتياجات إمكانية الوصول الخاصة بهم. سواء كنت بحاجة إلى تكبير شاشتك أو الحصول على دليل صوتي افتراضي يرشدك عبر الواجهة، فإن هذه الخيارات تضمن أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بـ Fire Stick على أكمل وجه.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكنني استخدام خاصية التكبير مع أي محتوى فيديو؟

ج: لا، قد لا تكون ميزة التكبير/التصغير متوافقة مع كل محتوى الفيديو.

س: كيف يمكنني التكبير والتصغير باستخدام ميزة التكبير؟

ج: للتكبير، اضغط على القائمة والتقديم السريع. للتصغير، اضغط على القائمة والترجيع.

س: كيف يمكنني تفعيل ميزة Voice View؟

ج: اضغط مع الاستمرار على زري القائمة والرجوع في الوقت نفسه لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا لتنشيط العرض الصوتي.

س: هل يتوفر Voice View على جميع أجهزة Amazon Fire Stick؟

ج: نعم، ميزة Voice View متاحة على جميع أجهزة Amazon Fire Stick.