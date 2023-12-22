أمازون تسحب التمويل من مركز كاليفورنيا للفنون بسبب الأعمال الفنية المهمة

قررت أمازون إنهاء دعمها المالي لمركز Cheech Marin للفنون والثقافة في شيكانو في ريفرسايد، كاليفورنيا، بسبب إدراجه عملاً فنيًا ينتقد استراتيجية أعمال الشركة في الإمبراطورية الداخلية بجنوب كاليفورنيا. وتم الكشف عن القرار في وثيقة مسربة تحدد استراتيجيات الأعمال والعلاقات العامة لشركة أمازون لعام 2024.

العمل الفني المعني عبارة عن ثلاثية من مطبوعات الشاشة لتوني سانشيز، وهو طالب في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد. تصور المطبوعات مستودع أمازون مع ألسنة اللهب تحته، مصحوبة بعبارة "احرقهم جميعًا". وأوضح سانشيز أن هذه القطعة تمثل الإحباط لدى مسؤولي المدينة الذين يوافقون على بناء المستودعات دون مراعاة مدخلات المجتمع بشأن استخدام الأراضي.

سبق أن تبرعت أمازون بمبلغ 5,000 دولار إلى Cheech في كل من عامي 2022 و2023. ومع ذلك، ذكرت الشركة أنها ستتوقف عن المزيد من التبرعات بسبب العداء الذي أبداه الفنان تجاه أمازون في مقابلة. يستند قرار أمازون إلى سياستها المتمثلة في دعم المنظمات التي تتماشى مع علامتها التجارية وسمعتها فقط، وعدم تمويل تلك التي تضع نفسها بشكل عدائي ضد مصالح الشركة.

تم افتتاح مركز Cheech Marin للفنون والثقافة في شيكانو في عام 2022 وقد لاقى استحسان المجتمع المحلي والسياح والنقاد على حدٍ سواء. ويضم مجموعة واسعة من أعمال فن تشيكانكس للممثل شيش مارين، والتي تعتبر الأكبر في العالم. تلقى المركز دعمًا كبيرًا من مدينة ريفرسايد، بميزانية سنوية قدرها 800,000 ألف دولار للسنوات العشر الأولى وتمويل إضافي لإعادة تأهيل المبنى التاريخي.

وأكد مدير متحف ريفرسايد للفنون، الذي يدير متحف الشيش، تبرعات أمازون لكنه أبدى استغرابه من قرار الشركة، حيث لم يتم طرح أي أسئلة أو مخاوف بشأن العمل الفني من قبل. يلتزم المتحف بالتزامه بدعم الفنانين والقيمين الذين يثيرون الحوار ويعززون فهمًا أفضل للتجارب المشتركة.

يهدف مركز Cheech Marin لفن وثقافة شيكانو إلى تكريم جذور فن Chicanx في المجتمع والعدالة الاجتماعية والإنصاف. ويؤكد مديرها الفني على أهمية المشاركة والتفاهم المحليين عند استكشاف هذا الشكل الفني. وعلى الرغم من فقدان التمويل من أمازون، يظل المركز مكرسًا لمهمته.