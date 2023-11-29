كن مبدعًا مع طابعة الصور Canon Ivy 2 Mini

هل تتطلع إلى استعراض عضلاتك الإبداعية واستعادة الحنين إلى الصور المادية؟ لا تنظر إلى أبعد من طابعة الصور Canon Ivy 2 Mini، المتوفرة الآن على أمازون مقابل 69 دولارًا فقط، أي أقل من سعرها العادي البالغ 99 دولارًا. يوفر هذا الخصم المذهل بنسبة 30% فرصة رائعة لإضفاء الحيوية على ذكرياتك الرقمية في نسخ مطبوعة رائعة ذات طراز عتيق.

تعد طابعة الصور Canon Ivy 2 Mini هي طراز الجيل الثاني الذي تم إطلاقه في أواخر عام 2022، ويمثل عرض أمازون الحالي أقل سعر تم تسجيله على الإطلاق لهذا الجهاز. متوافقة مع كل من أجهزة iPhone وAndroid عبر Bluetooth 5.0، تتيح لك هذه الطابعة طباعة صورك وتخصيصها مباشرة من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي عبر تطبيق Canon Mini Print.

إحدى الميزات الرائعة لجهاز Ivy 2 Mini هي استخدامه لتقنية ZINK (Zero Ink) المبتكرة. وهذا يعني أنه لا حاجة لخراطيش الحبر. وبدلاً من ذلك، يتم تضمين بلورات ملونة ذات أساس صبغي داخل ورق الصور ZINK، مما ينتج عنه مطبوعات نابضة بالحياة وعالية الجودة في كل مرة.

توفر طابعة الصور IVY 2 Mini أيضًا جودة طباعة محسنة، مع ألوان محسنة للون البشرة، وتباين محسّن للصور، وصور أكثر وضوحًا. علاوة على ذلك، يسمح لك الجزء الخلفي من المطبوعات القابلة للتقشير واللصق بوضعها بسهولة على الأسطح المفضلة لديك، وإنشاء مجموعات صور مخصصة أو ديكورات للغرفة.

لتحقيق أقصى استفادة من طابعة الصور Canon Ivy 2 Mini، فكر في تخزين حزم ورق الصور ZINK من Canon، المتوفرة على Amazon. يمكنك الاختيار بين حزمة مستطيلة مكونة من 50 ورقة مقابل 24 دولارًا أو حزمة من المتغيرات الدائرية بقيمة 20 دولارًا مقابل 12 دولارًا (مع تضمين الشحن الرئيسي).

لذا، سواء كنت تفضل سحر الصور المادية أو ترغب في ممارسة إبداعك، فإن طابعة الصور الصغيرة Canon Ivy 2 هي خيار ممتاز لإضفاء الحيوية على ذكرياتك الرقمية. لا تفوت هذا العرض لفترة محدودة وابدأ في الحفاظ على لحظاتك بطريقة ملموسة وجميلة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كيف تعمل طابعة الصور Canon Ivy 2 Mini؟

تستخدم طابعة الصور الصغيرة Canon Ivy 2 تقنية ZINK (Zero Ink)، التي تتضمن بلورات ملونة ذات أساس صبغي داخل ورق الصور ZINK. عندما تقوم الطابعة بتطبيق الحرارة على الورق، تنشط البلورات، مما ينتج مطبوعات زاهية وعالية الجودة دون الحاجة إلى خراطيش الحبر.

2. هل يمكنني طباعة الصور من أجهزة iPhone وAndroid؟

نعم، تتوافق طابعة الصور Canon Ivy 2 Mini مع أجهزة iPhone وAndroid. ما عليك سوى توصيل هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بالطابعة عبر Bluetooth 5.0 واستخدام تطبيق Canon Mini Print لتحديد صورك وتخصيصها.

3. ما هي التحسينات في جودة الطباعة باستخدام Ivy 2 Mini؟

توفر طابعة الصور Ivy 2 Mini ألوانًا محسنة للون البشرة وتباينًا محسنًا للصور ووضوحًا محسنًا للصور. تؤدي هذه التحسينات إلى مطبوعات أكثر واقعية وحيوية تلتقط جوهر ذكرياتك.