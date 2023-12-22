نقدم لكم النسخة المصغرة من سيارة فيراري 296 جي تي 3 من مجموعة أمالغام

كشفت مجموعة أمالغام، المعروفة بإنتاج نماذج مصغرة مفصلة بشكل لا يصدق، عن أحدث إبداعاتها: نموذج بمقياس 1:8 لسيارة فيراري 296 جي تي 3. ويعتمد هذا الطراز على نسخة GT3 من أول سيارة إنتاج من فيراري تتميز بمحرك V6، 296 GTB. إن الاهتمام بالتفاصيل في هذه النسخة المصغرة أمر رائع حقًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمتحمسين الذين يريدون تذكيرًا بلعبة المسار الحقيقية الخاصة بهم.

أمضت الشركة التي يقع مقرها في بريستول حوالي 3,300 ساعة في تصميم وتطوير أدوات الإنتاج لطراز 296 GT3. وشمل ذلك مهام مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والعمل اليدوي لمئات الأنماط، وإنشاء قوالب قبل مرحلة النماذج الأولية. تتطلب كل نسخة طبق الأصل بطول 3 بوصة ما يقرب من 22 ساعة من العمل الدقيق لضمان الدقة في جميع الجوانب، بدءًا من التثبيت والتركيب وحتى الطلاء. والنتيجة النهائية هي نسخة طبق الأصل شبه مثالية تبدو وكأنها نسخة مصغرة من السيارة الفعلية.

تعاونت Amalgam مع فيراري في هذا المشروع، وحصلت على بيانات CAD الأصلية للسيارة وأكواد الطلاء ومواصفات المواد. يقع هذا الطراز على مطاط محدب بدقة يحمل علامة Pirelli P Zero، وقد تم إعادة إنتاج كل التفاصيل بدقة، وصولاً إلى غطاء فتحة تعبئة الوقود Stäubli ومحرك V-2.9 سعة 6 لتر الذي تم تشطيبه باللون الأحمر المميز لفيراري.

افتح الباب خفيف الوزن، وستجد قمرة قيادة مُعاد إنشاؤها بدقة ومزودة بعجلة قيادة مُجهزة بمانيتينو، وشاشة تحمل علامة Bosch التجارية، ووحدة تحكم مكسوة بالأزرار، وحتى أحزمة السباق المُخيطة بشكل فردي. يمتد مستوى التفاصيل إلى نقوش الصور والمكونات المعدنية المشكلة باستخدام الحاسب الآلي المستخدمة في جميع أنحاء النموذج.

ويقتصر طراز فيراري 296 GT3 من شركة أمالغام على 199 قطعة فقط، بسعر 18,090 دولارًا للطلاء القياسي لروسو كورسو. ومع ذلك، يتوفر للعملاء أيضًا خيار طلب تكوين مخصص، مما يسمح لهم بتحديد كل شيء بدءًا من تشطيب الطلاء وحتى التفاصيل الداخلية مقابل تكلفة إضافية قدرها 23,520 دولارًا.

أعرب ساندي كوبمان، مؤسس ومدير العلامة التجارية وتطوير الأعمال في مجموعة أملغام، عن حماسه تجاه طراز 296 GT3، مشيرًا إلى أنه يمثل بشكل مثالي مزيجًا من الخطوط الجميلة والتفاصيل المعقدة الموجودة في السيارة الواقعية. بفضل حرفيتها الدقيقة واهتمامها بالتفاصيل، من المؤكد أن هذه النسخة المصغرة ستثير إعجاب أي متحمس لفيراري.