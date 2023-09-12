تشير ورقة بحثية حديثة غير منشورة إلى أن "نظرية عدم وجود شعر" للثقوب السوداء المقبولة على نطاق واسع قد لا تكون صحيحة إذا كانت نظرية الجاذبية البديلة التي تسمى الصيغة المتوازية البعدية صحيحة. تبسط نظرية اللاشعر فهمنا للثقوب السوداء من خلال الإشارة إلى أن كتلة الثقب الأسود وشحنته الكهربائية ودورانه تحتوي على جميع المعلومات الضرورية عنه. ومع ذلك، فإن هذه النظرية الجديدة تتحدى هذه الفكرة وقد تؤدي إلى تعقيد دراستنا للثقوب السوداء. ومن ناحية أخرى، قد يقدم أيضًا للفيزيائيين منظورًا جديدًا وفهمًا أعمق للثقوب السوداء.

تشير نظرية اللاشعر إلى أن أي معلومات حول المادة التي يبتلعها الثقب الأسود تُفقد بمجرد أن يصدر الثقب الأسود موجات الجاذبية أو الضوء. وبموجب هذه النظرية، تبدو الثقوب السوداء مطابقة للمراقبين الخارجيين، بغض النظر عن تاريخها أو تكوينها. مصطلح "الشعر" هو استعارة تصف المعلومات المفقودة خارج أفق حدث الثقب الأسود.

في حين أن نظرية اللاشعر مقبولة على نطاق واسع، إلا أن هناك فيزيائيين يواصلون التشكيك والبحث عن أدلة ضدها. استكشف مؤلفو الورقة غير المنشورة الآثار المترتبة على الصيغة المتوازية لجاذبية أينشتاين-غاوس-بونيه، وهي نظرية بديلة للنسبية العامة. تصف هذه النظرية الجاذبية باستخدام الالتواء بدلاً من الانحناء.

وجد الباحثون أن اتباع هذا المسار البديل قادهم إلى حلول الثقوب السوداء "المشعرة". تشتمل هذه الثقوب السوداء الكثيفة على حقول عددية خارج أفق الحدث، مما يوفر معلومات إضافية حول الجزء الداخلي للثقب الأسود. على سبيل المثال، يمكن أن ينبعث إشعاع الجاذبية. على الرغم من أن هذا ليس أمرًا غير مسبوق تمامًا في نظريات الجاذبية المعدلة، إلا أنه يتحدى بساطة نظرية اللاشعر.

تسلط هذه الورقة، على الرغم من أنها لم تخضع لمراجعة النظراء بعد، الضوء على الاستكشاف المستمر لنظريات الجاذبية البديلة وآثارها على دراسة الثقب الأسود. في حين أن النسبية العامة تظل النظرية الأكثر قبولًا على نطاق واسع، إلا أن العلماء يواصلون البحث عن بدائل للحصول على فهم أعمق لتعقيدات الكون.

المصادر: ورقة بحثية غير منشورة عن الصيغة المتوازية للجاذبية، نظرية اللاشعر، النسبية العامة