رؤى جديدة في المؤشرات الحيوية للتقدم السريري في مرض مينيير

توصل باحثون من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في ووهان، الصين، إلى اكتشافات مهمة فيما يتعلق بالمؤشرات الحيوية المحتملة للتطور السريري في مرض مينيير (MD). في دراسة حديثة نشرت في مجلة Scientific Reports، استكشف الفريق التغيرات في إعادة تنظيم الشبكة الوظيفية بين مرضى MD، وكشف عن رؤى رائعة حول الآليات العصبية الكامنة وراء المرض.

فحصت الدراسة 55 مريضًا مصابًا بالمرض و70 شخصًا من الأصحاء (HC)، مع التركيز بشكل خاص على اختلافات الاتصال بالشبكة الداخلية والشبكات البينية ضمن تسع شبكات حالة راحة محددة جيدًا. وجد الباحثون مستويات أقل من الاتصال الوظيفي في 19 منطقة دماغية مرتبطة بالحركية الجسدية، والسمعية، والانتباه البطني، والوضع الافتراضي، وشبكات المادة الحوفية، وشبكات المادة الرمادية العميقة لدى مرضى MD مقارنة بأفراد HC.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة عن انخفاض الاتصال بالشبكة الداخلية في الشبكات السمعية والانتباه البطني والشبكات الحوفية. كما تضاءل الاتصال بالإنترنت بين الشبكات المختلفة، بما في ذلك الشبكات الحركية الجسدية والشبكات الحوفية، والشبكات السمعية والحركية الجسدية، وشبكات المادة الرمادية العميقة وشبكات الانتباه البطني، والمادة الرمادية العميقة وشبكات الوضع الافتراضي.

حدد الباحثون 81 زوجًا من مناطق الدماغ مع وجود اختلافات كبيرة في الاتصال الوظيفي بين مرضى MD و HC على مستوى الحافة. والجدير بالذكر أنهم وجدوا ارتباطات إيجابية بين درجة الاتصال الوظيفي في اللوزة اليسرى ومرحلة مرض MD، وكذلك بين اتصال الشبكة الداخلية في شبكة الانتباه البطني ونسبة الدهليزي الجانبي الصحي.

توفر هذه النتائج فهمًا موسعًا للآليات العصبية المشاركة في مرض MD وتسلط الضوء على الآثار الوظيفية لأنماط الاتصال المتغيرة. ومن خلال تحديد المؤشرات الحيوية المحتملة للتقدم السريري، يقدم هذا البحث طرقًا جديدة لتشخيص هذه الحالة المنهكة وعلاجها ومراقبتها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو مرض منيير؟

مرض منيير هو اضطراب دهليزي مزمن يتميز بنوبات من الدوار، وفقدان السمع المتقلب، وطنين الأذن، والامتلاء السمعي. فهو يؤثر على الأذن الداخلية ويمكن أن يسبب اضطرابات كبيرة في التوازن ونوعية الحياة.

ماذا بحثت الدراسة؟

بحثت الدراسة في التغييرات في إعادة تنظيم الشبكة الوظيفية بين مرضى MD، مع التركيز بشكل خاص على الاختلافات في الشبكة الداخلية والاتصال بين الشبكات داخل شبكات الدماغ المختلفة.

ما هي النتائج الرئيسية؟

وجد الباحثون انخفاضًا في الاتصال الوظيفي في مناطق الدماغ المتعددة المرتبطة بشبكات مختلفة لدى مرضى MD مقارنة بالأشخاص الأصحاء. ولاحظوا أيضًا الارتباطات بين درجة الاتصال الوظيفي في مناطق معينة من الدماغ وكل من مرحلة المرض والنسبة الدهليزية.

لماذا هذه النتائج مهمة؟

تساهم هذه النتائج في فهمنا للآليات العصبية الكامنة وراء مرض مينيير وتوفر مؤشرات حيوية محتملة للتقدم السريري. يمكن أن يساعد تحديد هذه المؤشرات الحيوية في تشخيص المرض وعلاجه ومراقبته، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نتائج المرضى.