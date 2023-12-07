Google AlphaCode 2 يحقق نتائج مبهرة في مسابقات البرمجة

ظهر نموذج جديد لتوليد التعليمات البرمجية تم تطويره بواسطة Google، والمعروف باسم AlphaCode 2، لأول مرة للعامة، ويُقال إنه حقق أداءً جيدًا بشكل استثنائي في مسابقات البرمجة. وقد سجل النموذج، المدعوم بنظام Gemini Pro من Google، نسبة أعلى من 99.5 بالمائة من المشاركين في مسابقات البرمجة عبر الإنترنت. يوضح هذا الإنجاز تحسن مهارات حل المشكلات في النموذج، والتي تم ضبطها بدقة باستخدام مجموعة بيانات تحتوي على 15,000 مشكلة من CodeForces و30 مليون عينة تعليمات برمجية كتبها البشر.

عند اختباره مقابل 77 مشكلة عبر 12 مسابقة CodeForces، تمكن AlphaCode 2 من حل 43 بالمائة منها، متجاوزًا أداء نظام AlphaCode السابق بنسبة 25 بالمائة. يقدر الباحثون أن AlphaCode 2، في المتوسط، يقع في المرتبة 85 المئوية في تصنيفات المنافسة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ظروف المنافسة بين الآلة والمشاركين من البشر كانت مختلفة. يتمتع AlphaCode 2 بميزة القدرة على تقديم ما يصل إلى عشرة حلول مختلفة لكل مشكلة، مما يزيد من فرصه في تسجيل النقاط.

يعمل AlphaCode 2 بشكل مختلف عن المبرمجين البيولوجيين، حيث أنه يولد حوالي مليون عينة من التعليمات البرمجية لمشكلة معينة. يتم بعد ذلك تصفية هذه العينات لإزالة الحلول غير ذات الصلة أو غير الصحيحة. يتم استخدام خوارزمية التجميع لتجميع البرامج المتبقية، ويتم إرسال الحل الأعلى مرتبة من كل مجموعة.

على الرغم من أن نتائج AlphaCode 2 مثيرة للإعجاب، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن تتمكن الأنظمة من مضاهاة أداء أفضل المبرمجين البشريين. ويعتمد النموذج بشكل كبير على التجربة والخطأ، كما أنه يعتمد على عمليات حسابية مكثفة، مما يجعل تشغيله على نطاق واسع مكلفًا. ومع ذلك، يمثل AlphaCode 2 تحسنًا كبيرًا مقارنة بسابقه، كما أنه أكثر كفاءة في أخذ العينات بأكثر من 10,000 مرة.

وبالنظر إلى المستقبل، يهدف Google DeepMind إلى تطوير نموذج أكثر قوة لكتابة التعليمات البرمجية باستخدام Gemini Ultra. ويأمل الفريق في إتاحة هذه القدرات للمطورين، مع تصور مستقبل حيث تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي عالية القدرة كأدوات تعاونية للمبرمجين، وتساعد في حل المشكلات والتنفيذ.