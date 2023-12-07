شركة Alphabet تزدهر مع إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الذي سيغير قواعد اللعبة

شهدت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، ارتفاعًا بنسبة 5٪ تقريبًا في قيمة أسهمها مع الإطلاق المرتقب لنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي، Gemini. تم تصميم نظام الذكاء الاصطناعي المتطور هذا لإعادة تشكيل مشهد أبحاث الذكاء الاصطناعي والابتكار، ومساعدة Alphabet على استعادة مكانتها الرائدة في هذا المجال.

تفتخر Gemini بقدرات رائعة تجاوزت تلك التي يتمتع بها منافسها ChatGPT المدعوم من OpenAI من Microsoft. فهو ليس أسرع فحسب، بل يمكنه أيضًا معالجة أشكال مختلفة من الوسائط، بما في ذلك الفيديو والصوت والنص. قامت شركة Alphabet بتطوير ثلاثة إصدارات مختلفة من Gemini، كل منها مصمم خصيصًا للاستفادة من قدرات معالجة مختلفة.

يعالج هذا التطوير المبتكر لشركة Alphabet مخاوف المستثمرين فيما يتعلق بابتكار الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكاليف المرتفعة المرتبطة بتشغيل النماذج المتقدمة. ويؤكد محللو جي بي مورغان أن تنوع جيميني من حيث أحجام النماذج سيساعد في التغلب على هذه العقبات، مما يجذب المزيد من المستخدمين والمطورين بشكل فعال.

تعد استجابة السوق الإيجابية لـ Gemini تناقضًا صارخًا مع الانتكاسة السابقة التي تعرضت لها شركة Alphabet في وقت سابق من هذا العام عندما قام برنامج الدردشة Bard الخاص بها بمشاركة معلومات غير دقيقة في مقطع فيديو ترويجي، مما أدى إلى عمليات بيع كبيرة في أسهم Alphabet.

يأتي إصدار Gemini في الوقت المناسب حيث أعرب مستخدمو OpenAI/ChatGPT عن عدم رضاهم عن التحديثات الأخيرة لعائلة نماذج GPT، مما يشير إلى انخفاض جودة المخرجات. يسلط محللو Macquarie الضوء على أنه إذا كانت Google تقدم بالفعل نموذجًا متفوقًا على GPT-4، فقد يؤدي ذلك إلى حشد دعم المستخدمين والمطورين بشكل كبير لعروض الذكاء الاصطناعي من Google.

تحسبًا لنجاح Gemini، تخطط شركة Alphabet لدمج بعض التطورات التكنولوجية في برنامج الدردشة Bard الخاص بها. تهدف الشركة إلى طرح نسخة محسنة من Gemini من خلال Bard في أوائل عام 2023.

يوضح نموذج الذكاء الاصطناعي المتطور هذا التزام شركة Alphabet باستعادة مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي. وبينما أخذت مايكروسوفت زمام المبادرة في إيرادات السحابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تسعى شركة Alphabet إلى الاستفادة من Gemini لتعزيز مبيعاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي. ركزت مايكروسوفت في المقام الأول على تلبية احتياجات الشركات الكبيرة التي تستخدم بالفعل خدماتها البرمجية، في حين استهدفت جوجل الشركات الناشئة، والتي يعتقد المحللون أنها كانت حذرة في الإنفاق بسبب عدم اليقين الاقتصادي.

شهدت كل من Alphabet وMicrosoft مكاسب كبيرة في سوق الأسهم هذا العام، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي داخل صناعة التكنولوجيا. ومع ذلك، تشير تقديرات الأرباح المستقبلية لشركة Alphabet وانخفاض نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن هناك مجالًا لمزيد من النمو.

يدرك كين ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة Mahoney Asset Management، النهج الاستراتيجي الذي تتبعه Google في دخول سوق الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هدفهم هو تزويد العملاء بمزيد من الحلول والعروض. يعتقد ماهوني أن Gemini ستساهم بشكل كبير في نمو Alphabet من خلال جذب قاعدة عملائها الحالية.

مع إطلاق Gemini، حققت شركة Alphabet تأثيرًا قويًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى تصميمها على قيادة الطريق في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.