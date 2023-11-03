Huawei Nova 12 Pro: تصميم مستقبلي وميزات قوية في انتظارك

بعد الإطلاق الناجح للهاتف المتوسط ​​المدى Huawei Nova 11 SE، يترقب عشاق هواوي سلسلة هواتف Nova 12 القادمة. ومن المقرر أن يتم إصدار سلسلة Nova 12 إما هذا الشهر أو في ديسمبر في السوق الصينية، ومن المتوقع أن تتنافس بشكل مباشر مع منافسيها سلسلة OPPO Reno 11 وسلسلة Vivo S18.

وقد لفت نجم العرض، Huawei Nova 12 Pro، انتباه عشاق الهواتف الذكية بتصميمه الفريد والمستقبلي. يكشف العرض المسرب للجهاز عن شاشة OLED ذات حافة منحنية والتي تعتبر حقًا مشهدًا يستحق المشاهدة. وما يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام هو وجود قطعتين متميزتين لكاميرا السيلفي، موضوعتين بعيدًا عن بعضهما البعض، مع ظهور جزء من الشاشة بينهما. تقول الشائعات أن هذه القواطع ستحتوي على كاميرا سيلفي مزدوجة مذهلة بدقة 60 ميجابكسل.

لكن الإثارة لا تنتهي عند هذا الحد. يتميز إعداد الكاميرا الخلفية لجهاز Nova 12 Pro أيضًا بجاذبية مميزة. يتميز بكاميرا أساسية في الأعلى، تليها جزيرة كاميرا بيضاوية الشكل تحتوي على عدستين إضافيتين، مصحوبة بشريط فلاش LED أفقي أنيق. يشتمل تكوين الكاميرا المشاع على كاميرا أساسية قوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والتي يمكن أن تعمل أيضًا كعدسة ماكرو، وكاميرا مقربة أخرى بدقة 50 ميجابكسل.

تحت مظهره الخارجي الأنيق، من المتوقع أن يقدم Nova 12 Pro أداءً قويًا. تشير التكهنات إلى أنه سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Kirin 5s التي تدعم تقنية 9000G، مما يضمن الاتصال بسرعة البرق. ويشاع أيضًا أن الجهاز يتميز بلوحة OLED بمعدل تحديث مذهل يبلغ 120 هرتز، مما يضمن مرئيات سلسة وسلسة. إضافة إلى جاذبيته، من المتوقع أن يحتوي هاتف Nova 12 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4,500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط. يعمل الجهاز بنظام التشغيل Harmony OS 4، وهو نظام التشغيل الخاص بشركة Huawei، ويقال إنه يوفر اتصالاً عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه.

تتزايد الإثارة أيضًا حول الإعلان عن طراز Nova 12 القياسي، والذي من المتوقع أن يصاحب الإصدار Pro. وتشير الشائعات إلى أن هاتف Nova 12 سيأتي مزودًا بمجموعة شرائح Kirin 830 الجديدة، والتي تعد بتحسين الأداء والكفاءة.

مع اقتراب إطلاق سلسلة Nova 12، ينتظر عشاق هواوي الإعلان الرسمي بفارغ الصبر، على أمل أن يتم تلبية توقعاتهم بشأن هاتف مذهل بصريًا بميزات قوية وتجاوزها.

الأسئلةالشائعة

1. متى سيتم إطلاق سلسلة Huawei Nova 12؟

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Nova 12 إما هذا الشهر أو في ديسمبر في السوق الصينية.

2. ما هو المنافسون المتوقعون لسلسلة Nova 12؟

ومن المتوقع أن تنافس سلسلة Nova 12 سلسلة OPPO Reno 11 وسلسلة Vivo S18.

3. ما هي ميزة التصميم الفريدة لهاتف Huawei Nova 12 Pro؟

يتميز هاتف Huawei Nova 12 Pro بفتحتين مميزتين لكاميرا السيلفي موضوعتين بعيدًا عن بعضهما البعض في الجهة الأمامية، مع ظهور جزء من الشاشة بينهما.

4. ما هو تكوين الكاميرا المتوقع لجهاز Nova 12 Pro؟

يتضمن تكوين الكاميرا المشاع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل يمكن أن تعمل أيضًا كعدسة ماكرو، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل.

5. ما هي المواصفات المشاع عنها لـ Nova 12 Pro؟

من المتوقع أن يتم تشغيل Nova 12 Pro بواسطة مجموعة شرائح Kirin 5s التي تدعم شبكات الجيل الخامس 9000G، وتتميز بلوحة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وتضم بطارية تبلغ سعتها 4,500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، وتعمل على Harmony OS 4.