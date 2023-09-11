تشكيلة أحداث Fall Tech: ما يمكن توقعه في سبتمبر وأكتوبر

يعد شهري سبتمبر وأكتوبر من الأشهر المثيرة لعشاق التكنولوجيا، حيث تقام الأحداث والمؤتمرات الكبرى التي تعرض أحدث الابتكارات والإعلانات في مختلف الصناعات. دعونا نلقي نظرة على بعض الأحداث القادمة وما يمكن أن نتوقعه منها.

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (TIFF)

الزمان: الخميس 7 سبتمبر – الأحد 17 سبتمبر

المكان: وسط مدينة تورونتو، كندا

ماذا: TIFF هو مهرجان سينمائي سنوي يسلط الضوء على الأفلام العالمية ويقدم عروضاً ومحاضرات وفعاليات وورش عمل.

أبل وندرلوست

متى: الثلاثاء 12 سبتمبر الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي / 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ

المكان: أبل بارك، كوبرتينو، كاليفورنيا

ماذا: سيعرض حدث Apple المرتقب، Wonderlust، تشكيلة iPhone 15 الجديدة، والتي يُشاع أنها تحتوي على منافذ USB-C بدلاً من Lightning.

معرض ديترويت للسيارات

الزمان: الأربعاء 13 سبتمبر – الأحد 24 سبتمبر

حيث: مركز هنتنغتون بليس للمؤتمرات، ديترويت، ميشيغان

ماذا: يجمع معرض ديترويت للسيارات، المعروف أيضًا باسم معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات، صانعي السيارات وخبراء الصناعة لعرض ومناقشة أحدث اتجاهات السيارات والمركبات الجديدة.

حدث أجهزة وخدمة أمازون

الزمان: الأربعاء 20 سبتمبر الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي

المكان: الحرم الجامعي Amazon HQ2، أرلينغتون، فيرجينيا

ماذا: تستضيف أمازون حدثًا بدعوة فقط في مقرها الثاني، حيث من المتوقع أن تكشف عن أجهزة وخدمات جديدة.

حدث خاص لمايكروسوفت

الزمان: الخميس 21 سبتمبر

أين: مدينة نيويورك

ماذا: ستستضيف Microsoft "حدثًا خاصًا" بدعوة فقط، ومن المحتمل أن يركز على أجهزة Surface المحدثة والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

حدث كود Vox Media

الزمان: الثلاثاء 26 سبتمبر - الأربعاء 27 سبتمبر

المكان: فندق ريتز كارلتون، لاجونا نيجيل، كاليفورنيا

ماذا: Code هو حدث تقني يجمع الأصوات المؤثرة في الصناعة. ويضم هذا العام متحدثين بارزين مثل الرئيس التنفيذي لشركة X/Twitter Linda Yaccarino، والرئيس التنفيذي لشركة Bumble ويتني وولف هيرد، والرئيس التنفيذي لشركة GM Mary Barra، والمزيد.

هذه مجرد لمحة عما سيأتي في سبتمبر وأكتوبر. هناك أحداث أخرى، مثل Meta Connect، وMade by Google، وSamsung Developer Conference، تلوح في الأفق أيضًا، وتعد بإعلانات ورؤى مثيرة حول الواقع الافتراضي، وأجهزة Google الجديدة، وتحديثات نظام Galaxy البيئي من Samsung، على التوالي. مع الإعلان عن المزيد من الأحداث، ترقبوا التحديثات على The Verge.

مصادر:

- الموقع الرسمي للمهرجان

– حدث Apple Wonderlust

- الموقع الرسمي لمعرض ديترويت للسيارات

– حدث أجهزة وخدمة أمازون

- حدث خاص لمايكروسوفت

– حدث كود Vox Media

- ميتا كونيكت 2023

- بواسطة حدث جوجل

– مؤتمر مطوري سامسونج