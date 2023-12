Pokémon وShiny Locks جديدان في Indigo Disk DLC

يمكن الآن للمدربين مع Pokémon Scarlet وViolet الشروع في مغامرة مثيرة في منطقة Paldea، المعروفة باسم Aera Zero، مع إصدار Indigo Disk DLC. يقدم هذا التوسع بوكيمون جديدًا ويقدم لمحة عن الإصدارات الماضية والمستقبلية من البوكيمون الأسطوري مثل Entei وRaikou وTerrakion.

من بين البوكيمونات الجديدة المدرجة في Indigo Disk DLC هي Archaludon، وهو تطور من Duraludon، وHydrapple، وهو شكل متطور من Dipplin. سيواجه المدربون أيضًا Gouging Fire، وهو إصدار Paradox سابق من Entei، وRaging Bolt، وهو إصدار Paradox سابق من Raikou. يمثل Iron Boulder وIron Crown إصدارات Paradox المستقبلية من Cobalion وTerrakion، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، سيظهر Terapagos في كلا الشكلين الأرضي والنجمي، مما يوفر للمدربين أشكالًا فريدة يمكنهم التقاطها. تم تعيين Pecharunt أيضًا للظهور.

في حين أن المحتوى القابل للتنزيل Indigo Disk يقدم مجموعة من البوكيمونات الجديدة والمثيرة، إلا أنه يأتي مع عيب مخيب للآمال. البوكيمونات الأسطورية الموجودة في العرض الترويجي للمحتوى القابل للتنزيل النهائي Scarlet and Violet جميعها مقفلة بشكل لامع، مما يعني أن المدربين لن تتاح لهم الفرصة لمواجهة هذه البوكيمونات في أشكالها اللامعة. يتضمن ذلك البوكيمون الأسطوري الشهير مثل Articuno وKyogre وLugia والمزيد. قد يكون عدم القدرة على مواجهة الإصدارات اللامعة بمثابة خيبة أمل للصيادين اللامعين المتحمسين.

