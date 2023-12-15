هزيمة لاسي في Pokemon Scarlet وViolet's Indigo Disk DLC

هل تتطلع إلى التغلب على تجربة النخبة في Indigo Disk DLC لـ Pokemon Scarlet وViolet؟ تقف لاسي، إحدى النخبة الأربعة، في طريقك، ولكن مع الإجابات الصحيحة، يمكنك الخروج منتصرًا. فيما يلي دليل لمساعدتك في اختبار لاسي وتحقيق فوزك.

السؤال 1: تخزين الكهرباء في بيكاتشو

سوف يسلط لاسي الضوء على الكتابة الكهربائية لبيكاتشو وقدرته على إنتاج الكهرباء. سوف تسأل أين يخزن بيكاتشو هذه الكهرباء. الإجابة الصحيحة هي خدود بيكاتشو.

السؤال 2: رادار فينونات

بعد ذلك، سيقدم لاسي Venonat وقدرته على استخدام جزء معين من الجسم كرادار، حتى في أحلك الليالي. الجواب الصحيح هو عيون فينونات.

السؤال 3: العثور على الشكل العتيق الأصلي لـ Sinistea

سيقدم لك لاسي ثلاثة أشقاء من Sinistea، أحدهم هو Sinistea الأصلي ذو الشكل العتيق. ابحث عن العلامة الموجودة أسفل الكأس للتعرف على العلامة الصحيحة.

السؤال الرابع: اكتشاف القاصر الوردي

ستعرض لاسي الأشكال المختلفة لـ Minior، لكن عليك التركيز على اللون الوردي الذي يبرز. راقب عن كثب بينما يتغير شكل Minior.

السؤال الخامس: عادات نوم جرانبول

بالنسبة للسؤال الأخير، ستقدم لاسي البوكيمون الخاص بها، جرانبول. يجب عليك تحديد أي جزء من جسم جرانبول يستخدمه كوسادة أثناء النوم. الجواب الصحيح هو بطن جرانبول.

حقق النصر من خلال الإجابة بشكل صحيح على جميع أسئلة لاسي وبعد ذلك ستقبل طلب المعركة الخاص بك. ترقبوا المزيد من التحديثات على Pokemon Scarlet وViolet's Indigo Disk DLC.