يتطلب اختبار النخبة التجريبي الجديد في المحتوى القابل للتنزيل Indigo Disk إجابات فريدة

ملخص: تم تحديث تجربة Lacey's Elite في المحتوى القابل للتنزيل Indigo Disk لـ Pokemon Scarlet وViolet بمجموعة من خمسة أسئلة جديدة. سيؤدي الرد عليها بشكل صحيح إلى طلب معركة من لاسي.

قدم لاسي، أحد النخبة الأربعة في Blueberry Academy في المنطقة الحيوية الساحلية لـ Terarium، اختبارًا تجريبيًا جديدًا للنخبة في Indigo Disk DLC لـ Pokemon Scarlet وViolet. ستوجهك هذه المقالة خلال جميع الأسئلة وإجاباتها الصحيحة.

السؤال الأول يدور حول بيكاتشو، وهو بوكيمون كهربائي معروف بإنتاج الكهرباء. سوف يسأل لاسي أين يخزن بيكاتشو الكهرباء، والإجابة الصحيحة هي خديه.

بالانتقال إلى السؤال الثاني، سيقدم لاسي Venonat، وهو بوكيمون يستخدم جزءًا معينًا من الجسم كرادار في البيئات المظلمة. الإجابة الصحيحة هي عيونه، فهي تساعد فينونات على كشف الأشياء.

في السؤال الثالث، سيقدم لاسي أشقاء Sinistea ويطلب من اللاعبين التعرف على الشكل العتيق Sinistea الحقيقي. الكأس الموجود في المنتصف، والذي يتم التعرف عليه من خلال العلامة الموجودة في الأسفل، هو الإجابة الصحيحة.

يركز السؤال الرابع على Minior، وMeteor Pokemon، ويجب على اللاعبين العثور على الشكل الوردي من مجموعة من الأشكال المتغيرة.

وأخيرًا، سيقدم لاسي Granbull ويسأل اللاعبين عن جزء الجسم الذي يستخدمه كوسادة أثناء النوم. الجواب الصحيح هو بطنه.

تأكد من الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح للتقدم خلال تجربة Lacey's Elite وفتح طلب المعركة. ترقبوا Sportskeeda لمزيد من التحديثات حول Indigo Disk DLC.