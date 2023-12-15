الإجابة على أسئلة لاسي في Pokemon Scarlet وViolet DLC

توفر هذه المقالة دليلاً خطوة بخطوة حول كيفية الإجابة على أسئلة لاسي أثناء تجربة النخبة في Indigo Disk DLC لـ Pokemon Scarlet وViolet. تعد هذه الأسئلة جزءًا مهمًا من اللعبة ويجب الإجابة عليها بشكل صحيح للتقدم.

سؤال لاسي الأول: مخزن بيكاتشو الكهربائي

سيقدم لاسي بيكاتشو باعتباره بوكيمون من النوع الكهربائي المعروف بإنتاج الكهرباء. سوف تسأل بعد ذلك أين يخزن بيكاتشو الكهرباء. الإجابة الصحيحة هي خدود بيكاتشو.

سؤال لاسي الثاني: رادار فينونات

سوف يستدعي لاسي Venonat ويسلط الضوء على قدرته على استخدام جزء معين من الجسم كرادار. سوف تسأل أي جزء من الجسم هو. الإجابة الصحيحة هي عيون فينونات.

سؤال لاسي الثالث: التعرف على الشكل العتيق Sinistea

سيقدمك لاسي إلى أشقاء Sinistea ويشرح لك أنه من الصعب تحديد أي منهم هو الشكل العتيق الحقيقي. سوف تطلب منك اختيار الخيار الصحيح. الإجابة الصحيحة هي الكوب الموجود في المنتصف، حيث يمكن التعرف على الشكل العتيق الأصلي لـ Sinistea من خلال علامة موجودة في أسفل الكوب.

سؤال لاسي الرابع: اكتشاف القاصر الوردي

سيقدم لاسي أشكالًا مختلفة من Minior ويطلب منك العثور على الشكل الوردي. سيتغير كل متغير من Minior إلى شكل النيزك ويتغير موضعه، مما يجعل الأمر صعبًا بعض الشيء. ومع ذلك، يجب عليك إبقاء عينك على Minior الوردي للإجابة بشكل صحيح.

سؤال لاسي الخامس: وسادة نوم جرانبول

بالنسبة للسؤال الأخير، ستقدم لاسي البوكيمون الخاص بها، غرانبول، وتسأل عن جزء الجسم الذي تستخدمه كوسادة عند النوم. الإجابة الصحيحة هي بطن جرانبول.

إن الإجابة على جميع أسئلة لاسي بشكل صحيح ستضمن لك التقدم خلال تجربة النخبة في Indigo Disk DLC لـ Pokemon Scarlet وViolet. تأكد من الاهتمام جيدًا بالتفاصيل واختيار الإجابات الصحيحة للتغلب على هذا التحدي.

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