التحدي النهائي: اختبار لاسي النخبة التجريبي في البوكيمون القرمزي والبنفسجي

هل أنت مستعد لاختبار معرفتك بالبوكيمون؟ من المؤكد أن اختبار Lacey's Elite التجريبي في Indigo Disk DLC لـ Pokemon Scarlet وViolet سيتحدى حتى المدربين الأكثر خبرة. ادخل إلى Coastal Plaza في Coastal Biome of the Terarium واستعد لمعركة الذكاء.

السؤال الأول: طاقة بيكاتشو الكهربائية

سيقدم لك لاسي بيكاتشو، البوكيمون الشهير من النوع الكهربائي المعروف بقدرته على إنتاج الكهرباء. سوف تطلب منك تحديد جزء الجسم الذي يخزن فيه بيكاتشو هذه القوة. في هذه الحالة، الإجابة الصحيحة هي خدود بيكاتشو.

السؤال الثاني: رادار فينونات

بعد ذلك، سوف يستدعي لاسي Venonat ويسلط الضوء على قدرته الفريدة على استخدام جزء معين من الجسم كرادار، حتى في أحلك الليالي. هل يمكنك تخمين أي جزء من الجسم هو؟ الجواب الصحيح هو عيون فينونات.

السؤال 3: الشكل العتيق الحقيقي لسينستيا

سيقدم لك لاسي ثلاثة أشقاء من سينستيا ويخبرك أنه من الصعب تحديد القطع الأثرية الأصلية. مهمتك هي اختيار الشكل العتيق Sinistea، والذي يمكن التعرف عليه من خلال العلامة الموجودة أسفل الكوب الخاص به. اختر الكوب الموجود في المنتصف للمتابعة.

السؤال الرابع: حدد اللون الوردي الصغير

انتبه جيدًا لتطورات Minior حيث يتغير كل متغير إلى شكله النيزكي. مهمتك هي العثور على Minior الوردي بين التشكيلة. أبقِ عينيك مقشرتين لأية تغييرات في الشكل.

السؤال الخامس: عادة النوم عند جرانبول

بالنسبة للسؤال الأخير، ستعرض لاسي البوكيمون الخاص بها، غرانبول، وتتحداك لتخمين أي جزء من الجسم تستخدمه كوسادة أثناء النوم. الجواب الصحيح هو بطن جرانبول.

تهانينا! لقد أكملت اختبار Lacey's Elite Trial وأثبتت أن لديك ما يلزم لتكون خبيرًا حقيقيًا في البوكيمون. ترقبوا المزيد من التحديثات والتحديات المثيرة في عالم Pokemon Scarlet وViolet.

تذكر أن تستمر في الاستكشاف والتدريب واكتشاف البوكيمونات الجديدة في رحلتك لتصبح مدرب البوكيمون المثالي!