اختبار Master Lacey في Pokemon Scarlet وViolet DLC

في المحتوى القابل للتنزيل Indigo Disk لـ Pokemon Scarlet وViolet، سيواجه اللاعبون المعلمة لاسي ويواجهون تجربة النخبة الخاصة بها. في هذه التجربة، يجب على اللاعبين الإجابة على سلسلة من الأسئلة من أجل المتابعة. سترشدك هذه المقالة خلال اختبار Master Lacey، وستوفر لك الإجابات الصحيحة لكل سؤال.

السؤال 1: مخزن بيكاتشو الكهربائي

سيقدم المعلم لاسي بيكاتشو ويشرح أنه بوكيمون من النوع الكهربائي معروف بإنتاج الكهرباء. سوف تسأل أين يخزن بيكاتشو هذه الكهرباء. الإجابة الصحيحة هي خدود بيكاتشو.

السؤال الثاني: رادار فينونات

بالنسبة للسؤال الثاني، سيستدعي السيد لاسي فينونات ويسلط الضوء على قدرتها على استخدام جزء معين من الجسم كرادار. يجب على اللاعبين تحديد هذا الجزء من الجسم بشكل صحيح على أنه العيون.

السؤال 3: Sinistea العتيقة حقيقية

في السؤال الثالث، سيقدم السيد لاسي ثلاثة أشقاء من سينيستيا، أحدهم هو الأثري الحقيقي. يجب على اللاعبين تحديد الأخ الصحيح، وهو الذي يحمل علامة أسفل الكوب.

السؤال الرابع: اكتشاف القاصر الوردي

بعد ذلك، سيتم عرض أشكال مختلفة من Minior، المعروفة باسم Meteor Pokemon، على اللاعبين. مهمتهم هي مراقبة Minior الوردي أثناء تغير شكله.

السؤال 5: وسادة نوم غرانبول

السؤال الأخير يتعلق بـ Granbull، بوكيمون يملكه السيد لاسي. يجب على اللاعبين تحديد أي جزء من الجسم يستخدمه جرانبول كوسادة أثناء النوم، والإجابة الصحيحة هي بطنه.

من خلال الإجابة بشكل صحيح على جميع الأسئلة الخمسة، سيتمكن اللاعبون من التقدم خلال تجربة النخبة الخاصة بـ Master Lacey. تأكد من البقاء على اطلاع دائم مع Sportskeeda للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات حول Pokemon Scarlet وViolet DLC.