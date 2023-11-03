اكتشف التماثيل المخفية في Fortnite وعزز نقاط XP لديك

هل تبحث عن الثروة والمغامرة في عالم Fortnite؟ لا مزيد من البحث، لدينا المفتاح لفتح الكنوز المخفية! التماثيل المخفية هي مخلوقات صغيرة مراوغة تجوب الخريطة، يمكنك العثور عليها. في حين أنه قد يكون من السهل تفويتها عندما تكون عالقًا في فوضى المعركة، فإن اكتشافها سيجلب لك مكافآت رائعة. استعد للحصول على مكافأة XP بقيمة 20,000 لكل جنوم يتم جمعه.

يعرف عشاق Fortnite أن كل ثانية لها أهميتها في السباق ضد الفرق والعاصفة الزاحفة. يمكن العثور على هذه التماثيل المؤذية، على الرغم من أنها مخفية بشكل مخادع، إذا كنت تعرف أين تبحث. يكمن مفتاح اكتشافهم في التعرف على علامة "!" البيضاء. الرمز الذي يظهر فوق رؤوسهم عندما تكون قريبًا. سيرشدك هذا الرمز إلى أماكن اختبائهم.

انطلق في رحلة عبر Junk Junction، حيث يكشف تمثال اللاما المصنوع من الصفائح المعدنية عن جنوم قريب. في القطاع الجنوبي من بليزانت بارك، هناك جنوم آخر ينتظر اكتشافه. ابحث عن بكرات محفوفة بالمخاطر، وخلف شاحنة زرقاء/خضراء، ستجد جنومًا يستمتع بعشاء هادئ. قم بالمغامرة في متاهة التحوط في Wailing Woods للعثور على جنوم محبوس في قفص، حريصًا على إطلاق سراحه. في Lonely Lodge، يجلس القزم بهدوء بجانب الماء، غافلًا عن علامة منع الصيد. لا تنس استكشاف حافة الجرف الشرقي لجزيرة بارادايس بالم، حيث تواجه التماثيل اثنين من شواهد القبور.

بينما تستمر رحلتك، قم بزيارة القسم الشمالي من Dusty Divot، حيث توجد جزيرة قابلة للنفخ في وسط بركة يمكن استخدامها أيضًا لتكون ملاذًا للأقزام. شمال شرق Shift Shafts وغرب Salty Springs، يقع جنوم على الأرض. ابحث عن استكشاف تحت الأرض للكشف عن حفلة شاي مخفية مع الدببة، خلف جدار في قلب Shift Shafts. أخيرًا، في تمثال Moai في Greasy Grove، ستجد جنومًا جالسًا على كرسي بذراعين، يحظى باحترام كبير من قبل سكان الدبدوب.

تذكر أنه بمجرد جمع الجنوم، فإنه لن يظهر مرة أخرى. راقب بشدة هؤلاء الزملاء المراوغين وتعقبهم باستخدام "!" رمز. من المؤكد أن الخبرة المكتسبة من هذه الكنوز المخفية ستدفعك نحو العظمة في Fortnite. لذا استعدوا أيها المغامرون وانطلقوا في مغامرة صيد الأقزام للحصول على المجد ونقاط الخبرة!

أسئلة وأجوبة:

1. ما هو الغرض من جمع التماثيل المخفية في لعبة Fortnite؟

يمنحك جمع التماثيل المخفية في Fortnite 20,000 XP لكل جنوم يتم العثور عليه. إنها طريقة رائعة لتعزيز نقاط خبرتك والتقدم في اللعبة.

2. كيف يمكنني تحديد موقع التماثيل المخفية؟

عندما تكون قريبًا من موقع جنوم، ستظهر علامة "!" بيضاء. سيظهر الرمز فوق رأسه. ترقب هذا الرمز لأنه سيرشدك إلى مكان اختباء القزم.

3. هل تعود التماثيل المخفية إلى الظهور بعد جمعها؟

لا، بمجرد قيامك بجمع القزم المخفي، فإنه لن يظهر من جديد. بمجرد العثور على التماثيل العشرة كلها، لن تحتاج إلى البحث عنها مرة أخرى.

4. هل هناك أي ترتيب محدد يجب أن أقوم بموجبه بجمع التماثيل المخفية؟

لا، يمكنك جمع التماثيل المخفية بأي ترتيب تفضله. استكشف مواقع مختلفة واعثر على التماثيل بالسرعة التي تناسبك.