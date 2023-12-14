الحكومة تستولي على مدخرات حياة رجل يقوم بتلميع الأحذية أثناء السفر

ملخص: استولت الحكومة على مدخرات رجل يعمل في تلميع الأحذية في نيو أورليانز أثناء رحلة سفر محلية روتينية. كان كيرميت وارن وابنه يسافران لشراء شاحنة سحب عندما أوقفهما عملاء إدارة مكافحة المخدرات في المطار. وعلى الرغم من تقديم دليل على نواياهم ومصدر الأموال، اتهمت إدارة مكافحة المخدرات وارن بانتحال شخصية ضابط شرطة متقاعد وصادرت مبلغ 28,000 ألف دولار نقدًا. أمضى وارن عامًا وهو يكافح من أجل استعادة أمواله بمساعدة معهد العدالة غير الربحي، ونجح في النهاية. ومع ذلك، يسلط هذا الحادث الضوء على الممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في مصادرة الأصول المدنية، حيث يمكن لوكالات إنفاذ القانون مصادرة الأموال النقدية والممتلكات دون توجيه الاتهام إلى المالك بارتكاب جريمة. يواصل وارن محاربة هذه الممارسة لضمان عدم حدوثها للآخرين.

المسافر يخسر مدخراته بسبب اتهامات الحكومة

تسلط حادثة وقعت مؤخراً والتي شملت رجلاً يعمل في تلميع الأحذية في نيو أورليانز، الضوء على الممارسة المثيرة للقلق المتمثلة في مصادرة الأصول المدنية. قرر كيرميت وارن، الذي فقد وظيفته بسبب جائحة كوفيد-19، وابنه المغامرة في مجال القطر والإنقاذ. ومع ذلك، اتخذت خططهم منعطفًا غير متوقع عندما انتهت رحلاتهم الداخلية مع مصادرة الحكومة لمدخراتهم.

كان وارن وابنه في طريقهما لشراء شاحنة سحب مستعملة عندما أوقفهما عملاء إدارة مكافحة المخدرات في المطار. وعلى الرغم من إخطار إدارة أمن المواصلات بالمبلغ الكبير من المال، اتهم العملاء وارن بانتحال شخصية ضابط شرطة متقاعد. تمت مصادرة مبلغ 28,000 دولار نقدًا، والذي يتضمن مدخرات وارن التي حصل عليها بشق الأنفس، دون توجيه أي تهم ضده.

يثير هذا الحادث تساؤلات حول الممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في مصادرة الأصول المدنية، حيث يمكن لوكالات إنفاذ القانون مصادرة الأموال النقدية والممتلكات دون إدانة المالك بارتكاب جريمة. في هذه الحالة، كان وارن بريئًا، ومع ذلك تم مصادرة أمواله بناءً على مجرد الاتهامات.

ولحسن الحظ، لم يستسلم وارن وطلب المساعدة من معهد العدالة غير الربحي، الذي تولى قضيته. بعد إثبات براءة وارن والغرض المشروع من الأموال، رفض المدعون الفيدراليون قضية المصادرة، واستعاد وارن أمواله في النهاية.

ورغم أن قصة وارن حققت نتيجة إيجابية، فإنها تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح قوانين مصادرة الأصول المدنية. ولا ينبغي للأفراد الأبرياء أن يتحملوا عبء إثبات براءتهم والقتال من أجل استعادة أصولهم المصادرة.

تظل وارن ملتزمة بالدعوة ضد مصادرة الأصول المدنية، عازمة على منع الآخرين من التعرض لنفس الظلم. أما إدارة مكافحة المخدرات فقد رفضت طلبات إجراء المقابلات ولم تستجيب لتقديم المعلومات المطلوبة. يثير هذا التحقيق المستمر الذي تجريه Atlanta News First مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة داخل وكالات إنفاذ القانون.