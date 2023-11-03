Genshin Impact 4.2 البث المباشر: ما يمكن توقعه وكيفية استرداد رموز البث المباشر

أصبح البث المباشر للعبة Genshin Impact 4.2 المرتقب على الأبواب، مما يوفر للاعبين نظرة خاطفة على ما ينتظرهم بينما يبدأ المسافر في رحلته عبر منطقة Fontaine المائية الآسرة. تتصاعد الإثارة بين المشجعين وهم ينتظرون بفارغ الصبر وصول Hydro Archon، Furina، في التحديث 4.2 القادم. ولتحسين الصفقة، يقدم البث المباشر أيضًا فرصة مثالية للحصول على أحدث رموز البث المباشر، مما يوفر للاعبين فرصة الحصول على Primogems إضافية لاستدعاء Furina وتعزيز فريقهم.

بالإضافة إلى المحتوى الجديد، يمكن لعشاق Genshin Impact أيضًا التطلع إلى مجموعة من عمليات إعادة العرض التي تضم شخصيات محبوبة مثل Ayato وCyno وBaizhu. إذا صدقنا التسريبات، فلن يرغب اللاعبون في تفويت فرصة إضافة هذه الشخصيات إلى مجموعتهم قبل العودة إلى أعماق التخزين.

ولمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث المثير، قمنا بتجميع قائمة برموز البث المباشر الحالية التي سيتم إسقاطها خلال البرنامج الخاص 4.2. من المهم ملاحظة أن هذه الرموز تنتهي عادةً خلال يوم واحد، لذا تأكد من اغتنام الفرصة بينما يمكنك:

- VA97KJNF24UV: 100 قطعة أولية وXNUMX خام تعزيز غامض

- NTQP2KPEJMUH: 100 Primogems وخمسة ذكاء للأبطال

- 9T96KJNE2LVM: 100 Primogems و50,000 مورا

بمجرد حصولك على الرموز، يصبح استردادها عملية بسيطة. لاسترداد الرموز داخل اللعبة، تأكد من أن تصنيف المغامرة لديك لا يقل عن 10 واتبع الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل تأثير جينشين.

2. افتح القائمة داخل اللعبة.

3. حدد "الإعدادات" ثم "الحساب".

4. انقر على "استرداد الآن" وأدخل الرمز.

5. انتقل إلى صندوق البريد الخاص بك في اللعبة للحصول على مكافآتك.

وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام موقع الاسترداد الرسمي لـ miHoYo. إليك الطريقة:

1. توجه إلى موقع كود miHoYo.

2. قم بتسجيل الدخول وحدد منطقتك.

3. أدخل الرمز في المربع المخصص وانقر على "استرداد".

4. اجمع مكافآتك من صندوق البريد الموجود في اللعبة.

تأكد من التصرف بسرعة واغتنام الفرصة لتعزيز تجربة Genshin Impact باستخدام رموز البث المباشر هذه. ألعاب سعيدة!

أسئلة وأجوبة:

س: متى يتم البث المباشر لـ Genshin Impact 4.2؟

ج: لم يتم الإعلان عن التاريخ والوقت المحددين للبث المباشر بعد. راقب قنوات Genshin Impact الرسمية للحصول على التحديثات.

س: هل يمكنني استخدام رموز البث المباشر إذا كنت أقل من تصنيف المغامرة 10؟

ج: لا، يجب أن تكون في مستوى المغامرة 10 على الأقل حتى تتمكن من استرداد الرموز.

س: ما المدة التي تدوم فيها رموز البث المباشر؟

ج: عادةً ما تنتهي صلاحية رموز البث المباشر خلال يوم واحد، لذا تأكد من استردادها على الفور.

س: هل يمكنني استبدال الرموز على أي منصة؟

ج: نعم، يمكن استبدال الرموز على جميع الأنظمة الأساسية التي تدعم Genshin Impact.

س: هل هناك أي قيود على استرداد الرمز؟

ج: لا يمكن عادةً استرداد كل رمز إلا مرة واحدة لكل حساب.