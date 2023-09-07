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The Blue Essence Emporium: الكروما متاحة للشراء

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
The Blue Essence Emporium: الكروما متاحة للشراء

في League of Legends (LoL)، تعد الأسطح جزءًا لا يتجزأ من اللعبة، حيث يتوفر أكثر من 1,500 مظهر مختلف. تعد الكروما جانبًا خاصًا من الأسطح التي تقدم اختلافات ألوان مختلفة، مما يوفر للاعبين المزيد من خيارات التخصيص. في حين أن معظم الكروما متاحة عادةً فقط للشراء بنقاط Riot Points (RPs)، فإن Blue Essence Emporium يوفر للاعبين فرصة شراء كرومات معينة باستخدام Blue Essence، وهي عملة داخل اللعبة يمكن الحصول عليها مجانًا.

يوفر Blue Essence Emporium، الذي تم افتتاحه في 6 سبتمبر وسيظل مفتوحًا حتى 20 سبتمبر، للاعبين فرصة الحصول على الكروما لمختلف الأبطال. يتضمن الاختيار كرومات حصرية لبرنامج شركاء League والتي يمكن شراؤها مقابل 10,000 Blue Essence بدلاً من 2,000 المعتادة. توفر هذه الكروما جمالية فريدة ويسعى إليها هواة الجمع بشدة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة واسعة من الألوان الأخرى المتاحة للشراء في Blue Essence Emporium. تكلف هذه الكروما 2,000 Blue Essence لكل منها وتقدم اختلافات ألوان مختلفة للأبطال مثل Akali، وAmumu، وAzir، وBard، وCorki، وDarius، وHeimerdinger، وJayce، وKarma، وKha'Zix، وKog'Maw، وLeBlanc، وPyke، وRengar، وTryndamere، وVladimir. ويوريك وزيليان وزوي.

يوفر Blue Essence Emporium فرصة ممتازة للاعبين لتوسيع مجموعتهم من الكروما دون إنفاق أموال حقيقية. سواء كان اللاعبون يتطلعون إلى تخصيص مظهر بطلهم المفضل أو إكمال مجموعتهم من كرومات برنامج شركاء الدوري، فإن هذا الحدث المحدود يقدم شيئًا للجميع.

مصادر:

المصدر 1: ألعاب الشغب

المصدر 2: جامعة أساطير ويكي

By روبرت أندرو

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