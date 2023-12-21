ابن سولانج نولز، دانييل "جوليز" سميث جونيور، يكبر: الحياة والنمو وحب الأخوة

ملخص: خاض ابن سولانج نولز، دانييل "جوليز" سميث جونيور، رحلة فريدة من نوعها في حياته الصغيرة. من نشأته في ولايات مختلفة إلى وجود أربعة أشقاء، تمتلئ حياة جوليز بتجارب متنوعة وحب من عائلته.

جوليز، المولود عام 2004، هو الابن المحبوب للمغنية والممثلة والمنتجة سولانج نولز. على الرغم من أنها أصبحت أمًا في سن السابعة عشرة، إلا أن نولز وضعت دائمًا ابنها في مقدمة أولوياتها. تزامنت ولادة جوليز مع فترة صعبة في حياة نولز، حيث تعاملت مع فقدان صديق مقرب. في مقالة صادقة لمجلة Teen Vogue، أعربت نولز عن حبها وتفانيها لابنها، معترفة بأن أن تصبح أمًا شابة كان قرارًا اتخذ بدافع الحب.

طوال حياته، أتيحت لجوليز فرصة النمو في ولايات مختلفة. بعد زواج والديه وولادته، انتقلت العائلة إلى أيداهو، حيث التحق والده بالجامعة. على الرغم من أنه كان تغييرًا كبيرًا، إلا أن هذه البيئة الجديدة سمحت لنولز بتعزيز علاقة قوية مع ابنها. بعد طلاقهما في عام 2007، انتقل نولز وجوليز إلى لوس أنجلوس قبل أن يستقرا في نيو أورليانز. كان قرار الانتقال إلى مدن مختلفة مدفوعًا بالرغبة في خلق الاستقرار والشعور بالانتماء للمجتمع بالنسبة لجوليز.

جوليز ليس الطفل الوحيد، فهو لديه أربعة أشقاء من علاقات والده السابقة. لقد احتفل نولز دائمًا بوجود هؤلاء الأشقاء في حياة جوليز، مؤكدًا على أهمية وحدة الأسرة. غالبًا ما يشارك والد جوليز تحياته القلبية لأطفاله على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حبه وامتنانه.

في سن الثالثة فقط، ذاق جوليز أيضًا طعم النجاح حيث أصبح وجهًا لخط ألعاب مستوحى من موسيقى الهيب هوب يُدعى Baby Jamz، وهو مشروع تابعته نولز بشغف بسبب حب ابنها للموسيقى.

مع استمرار جوليز في النمو، فهو محاط بعائلة محبة وداعمة ستستمر بلا شك في رعاية وتشجيع أحلامه وعواطفه.