ألفا روميو تعلن عن إطلاق سيارة الدفع الرباعي الكهربائية ميلانو

تتخذ شركة صناعة السيارات الإيطالية ألفا روميو خطوة نحو هدفها المتمثل في أن تصبح شركة تصنيع سيارات فاخرة من خلال تسليم أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية على الإطلاق في العام المقبل. واجهت ألفا روميو نصيبها العادل من التحديات على مر السنين ولكنها مصممة على العودة إلى صناعة السيارات. أعلن الرئيس التنفيذي جان فيليب إمباراتو مؤخرًا عن خطة لإطلاق نموذج جديد كل عام من عام 2022 إلى عام 2026، بهدف التحول إلى الكهرباء بالكامل بحلول عام 2027.

في حين واجهت ألفا روميو تأخيرات في رحلتها نحو السيارات الكهربائية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إطلاق سيارتها الهجينة Tonale في السوق الأمريكية، إلا أن العلامة التجارية تظل ملتزمة بالانتقال إلى التنقل الكهربائي. في محاولة للتنافس مع شركات مثل BMW في السوق الأمريكية، تستعد شركة ألفا روميو لتقديم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الأكبر والأكثر فخامة. ستظهر أولى سيارات الدفع الرباعي الكهربائية هذه لأول مرة في إيطاليا هذا الربيع وسيتم تسميتها ميلانو.

وكما يوحي الاسم، فإن ميلانو تشيد بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث تأسست ألفا روميو منذ أكثر من قرن من الزمان. وسوف تمثل ميلانو دخول ألفا روميو إلى قطاع B، وهو أكبر قطاع في السوق في أوروبا. وبينما سيتم إطلاقها في البداية كمركبة كهربائية تعمل بالبطارية، هناك خطط لتقديم نسخة احتراق هجينة في المستقبل. ومع ذلك، من المحتمل أن تكون ميلانو هي آخر نسخة احتراق من ألفا روميو قبل أن تنتقل العلامة التجارية بالكامل إلى السيارات الكهربائية.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو جان فيليب إمباراتو عن سعادته بميلانو وما تمثله لمستقبل العلامة التجارية. وذكر أن ميلانو تكمل تشكيلة ألفا روميو وتكون بمثابة "ترحيب بعودة" مشجعي ألفا روميو الأوفياء، بينما تقدم أيضًا تجربة رياضية فريدة وتصميمًا إيطاليًا لجمهور جديد.

وبالنظر إلى المستقبل، تمتلك ألفا روميو رؤية واضحة لخط إنتاجها. وستكون السنوات الثلاث المقبلة حاسمة بالنسبة لاستراتيجية العلامة التجارية في مجال السيارات الكهربائية، حيث من المقرر ظهور سيارة ميلانو الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة في عام 2024. وفي عام 2025، تخطط ألفا روميو للكشف عن أول سيارة تعمل حصريًا بالكهرباء، وبحلول عام 2027، تهدف العلامة التجارية إلى أن يكون المجموعة الكاملة تتكون من سيارات كهربائية بنسبة 100%.

مع إعلان ألفا روميو عن ارتفاع في المبيعات العالمية لعام 2023، ستتجه كل الأنظار إلى الظهور الأول لسيارة ميلانو في أبريل 2024. ويتطلع المتحمسون والعملاء المحتملون على حد سواء إلى رؤية ما ستقدمه ألفا روميو إلى الطاولة مع أول عروضها الكهربائية بالكامل .