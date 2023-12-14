ألفا روميو ميلانو: الفصل التالي في رحلة صانع السيارات الكهربائية

تستعد شركة ألفا روميو، شركة صناعة السيارات الإيطالية الشهيرة، لدخول عالم السيارات الكهربائية بسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المرتقبة، ميلانو. ومن المقرر أن تظهر ميلانو لأول مرة في أبريل 2024، مما يمثل علامة فارقة هامة لشركة ألفا روميو في تحولها نحو أن تصبح شركة تصنيع سيارات كهربائية فاخرة.

سميت ميلانو على اسم مدينة ميلانو، حيث تأسست ألفا روميو منذ أكثر من قرن من الزمان، وتمثل ميلانو عودة العلامة التجارية إلى الوطن وإشارة إلى تراثها الإيطالي. ستكون سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل هذه الأولى من نوعها من ألفا روميو، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في القطاع B من السوق الأوروبية.

في حين سيتم تقديم ميلانو في البداية كمركبة كهربائية خالصة، فمن المتوقع أن تتبعها نسخة احتراق هجينة. سيكون هذا هو البديل النهائي للاحتراق من ألفا روميو قبل أن تتبنى العلامة التجارية الكهرباء بالكامل كجزء من هدف الشركة الأم Stellantis الطموح لتحقيق تشكيلة كهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2027.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو، جان فيليب إمباراتو، عن سعادته بسيارة ميلانو وأهميتها بالنسبة لمستقبل العلامة التجارية. ووصفها بأنها "ترحيب بعودة" رمزية لعشاق ألفا روميو ومركبة تجمع بين التجربة الرياضية الفريدة والجمال المميز للتصميم الإيطالي.

وبالنظر إلى المستقبل، حددت ألفا روميو خط إنتاجها للسنوات القليلة المقبلة. وفي عام 2025، ستكشف الشركة عن سيارتها الأولى التي ستكون كهربائية بالكامل بنسبة 100%، مما يعزز التزامها بالتنقل الكهربائي. بحلول عام 2027، ستكون مجموعة ألفا روميو بأكملها كهربائية، مما يشير إلى تحول جريء للعلامة التجارية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت مناسب لشركة ألفا روميو، حيث شهدت شركة صناعة السيارات زيادة بنسبة 34٪ في المبيعات العالمية في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وقد مهد هذا الزخم الإيجابي، خاصة في سوق الاتحاد الأوروبي مع زيادة المبيعات بنسبة 53%، الطريق أمام الكشف عن ميلانو المرتقب.

بينما ينتظر عشاق السيارات وعشاق ألفا روميو بفارغ الصبر وصول ميلانو، ستكون كل الأنظار متجهة إلى صانع السيارات لمعرفة ما تقدمه على الطاولة من حيث الأداء والتصميم والابتكار التكنولوجي. من المتوقع أن تكون ميلانو لحظة محورية في رحلة ألفا روميو الكهربائية وشهادة على الإرث الدائم للعلامة التجارية في صناعة السيارات.