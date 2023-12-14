ألفا روميو تعلن عن ظهور ميلانو لأول مرة: أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل في إطار التحول إلى علامة تجارية كهربائية 100%

نجحت شركة صناعة السيارات الإيطالية ألفا روميو أخيرًا في الوفاء بوعدها بالدخول إلى عالم السيارات الكهربائية. وبعد عدة تأخيرات، أعلنت الشركة عن الإطلاق القادم لأول سيارة رياضية حضرية كهربائية بالكامل (SUV)، ميلانو. ومن المقرر أن يتم إطلاق سيارة ميلانو لأول مرة في أبريل 2024، وهي الخطوة الأولى لشركة ألفا روميو نحو تحويل علامتها التجارية إلى قوة كهربائية بالكامل.

مع أكثر من قرن من الخبرة في صناعة السيارات، تشتهر ألفا روميو بخبرتها في رياضة السيارات والسباقات. ومع ذلك، تهدف الشركة إلى وضع نفسها كشركة مصنعة للسيارات الفاخرة. ولتنشيط مبيعاتها، التي تراجعت على مدى العقود الثلاثة الماضية، تخطط ألفا روميو لتقديم طراز جديد كل عام بين عامي 2022 و2026. والهدف النهائي هو الانتقال إلى تشكيلة كهربائية بالكامل بحلول عام 2027.

على الرغم من أن أول سيارة كهربائية لها، وهي سيارة Tonale الهجينة، واجهت تأخيرات قبل أن تصل إلى السوق الأمريكية في عام 2022، إلا أن ألفا روميو تظل ملتزمة بتحولها الكهربائي. وعلى الرغم من عدم وجود خيار كهربائي بالكامل، بصرف النظر عن تطوير 33 سيارة خارقة كهربائية من طراز Stradale، تعد الشركة بسيارات الدفع الرباعي الكهربائية الأكبر حجمًا لعملائها في الولايات المتحدة، بدءًا من ميلانو.

سميت على اسم مدينة ميلانو، حيث تأسست ألفا روميو، وستكون ميلانو بمثابة مدخل صانع السيارات إلى القطاع B في أوروبا، وهو أكبر قطاع في السوق. في حين سيتم تقديم ميلانو في البداية كسيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل، فمن المتوقع أن تتبعها نسخة احتراق هجينة. سيمثل هذا آخر متغير للاحتراق قبل أن تكمل ألفا روميو تحولها إلى علامة تجارية كهربائية 100٪ تحت مظلة Stellantis.

أعرب جان فيليب إمباراتو، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو، عن حماسه لسيارة ميلانو الرياضية متعددة الاستخدامات، مشيرًا إلى أنها ترمز إلى "الترحيب بعودة" جميع محبي ألفيستي الذين كانوا ينتظرون تأكيد حبهم للعلامة التجارية. إنها تمثل تجربة رياضية فريدة ممزوجة بالجمال المميز للتصميم الإيطالي. تعد ميلانو علامة فارقة حاسمة في رحلة ألفا روميو نحو السيارات الكهربائية وستعزز الحضور العالمي للعلامة التجارية.

وبالنظر إلى المستقبل، قدمت ألفا روميو لمحة عن خط إنتاجها للسنوات القليلة المقبلة. وفي عام 2025، تخطط الشركة للكشف عن سيارتها الأولى التي ستصل حصريًا كنموذج كهربائي 100٪. وبحلول عام 2027، ستصبح مجموعة ألفا روميو بأكملها كهربائية بالكامل.

مع إعلان ألفا روميو عن زيادة كبيرة في المبيعات العالمية لعام 2023، ستكون كل الأنظار متجهة إلى ميلانو في أبريل 2024 لتشهد أول عرض كهربائي بالكامل من صانع السيارات الشهير هذا. تستعد سيارة ميلانو الرياضية متعددة الاستخدامات لتمهيد الطريق لمستقبل ألفا روميو الكهربائي، وإظهار التزامها بالابتكار والاستدامة.